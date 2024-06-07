ГБР разоблачило незаконную схему присвоения недвижимости "Киевгорстроя" более чем на 280 млн гривен

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ГСР Нацполиции сообщили о подозрении участникам схемы по незаконному завладению недвижимостью стоимостью свыше 282 млн гривен, принадлежащей ЧАО "ХК "Киевгорстрой".

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В чем заключалась схема

Следствие выявило, что механизм организовал бизнесмен – владелец одного из предприятий-управителей фонда финансирования строительства и директор компании, через которую производилась оплата покупки недвижимости.

Участники сделки подделывали документы и без ведома застройщика осуществили продажу имущественных прав на объекты недвижимости на подконтрольных лиц. Общая сумма ущерба, нанесенного ЧАО "ХК "Киевгорстрой", превышает 282 млн гривен.

Правоохранители провели 29 обысков по месту работы и проживания фигурантов в Киеве и Киевской области. В ходе следственных действий изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Фото: Пресс-служба ГБР

Организатору схемы сообщено о подозрении в организации противоправного завладения имуществом, повлекшее тяжкие последствия, несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины) .

Директор предприятия, через которое производилась оплата приобретения недвижимости, подозревается в пособничестве противоправном завладении имуществом (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Организатору схемы решением суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 282,6 млн гривен. Решается вопрос применения предупредительных мер другим подозреваемым.

ГБР сообщило о подозрении работникам финучреждения и налоговой службы

Также сообщается, что в ходе расследования были разоблачены работник налоговой службы и сотрудник госбанка, которые предоставляли фигурантам схемы информацию о ряде обществ. В частности, номера, даты открытия и закрытия счетов, информация о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и единого социального взноса, информация о месте учета, состоянии счетов, движении средств по ним и т.д.

Налоговику сообщено о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, совершенных повторно, и несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Работнику госбанка сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.