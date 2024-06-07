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ГБР разоблачило незаконную схему присвоения недвижимости "Киевгорстроя" более чем на 280 млн гривен
Сотрудники ГБР во взаимодействии с ГСР Нацполиции сообщили о подозрении участникам схемы по незаконному завладению недвижимостью стоимостью свыше 282 млн гривен, принадлежащей ЧАО "ХК "Киевгорстрой".
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
В чем заключалась схема
Следствие выявило, что механизм организовал бизнесмен – владелец одного из предприятий-управителей фонда финансирования строительства и директор компании, через которую производилась оплата покупки недвижимости.
Участники сделки подделывали документы и без ведома застройщика осуществили продажу имущественных прав на объекты недвижимости на подконтрольных лиц. Общая сумма ущерба, нанесенного ЧАО "ХК "Киевгорстрой", превышает 282 млн гривен.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Правоохранители провели 29 обысков по месту работы и проживания фигурантов в Киеве и Киевской области. В ходе следственных действий изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и документы, подтверждающие преступную деятельность.
Организатору схемы сообщено о подозрении в организации противоправного завладения имуществом, повлекшее тяжкие последствия, несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины) .
Директор предприятия, через которое производилась оплата приобретения недвижимости, подозревается в пособничестве противоправном завладении имуществом (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Организатору схемы решением суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 282,6 млн гривен. Решается вопрос применения предупредительных мер другим подозреваемым.
ГБР сообщило о подозрении работникам финучреждения и налоговой службы
Также сообщается, что в ходе расследования были разоблачены работник налоговой службы и сотрудник госбанка, которые предоставляли фигурантам схемы информацию о ряде обществ. В частности, номера, даты открытия и закрытия счетов, информация о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и единого социального взноса, информация о месте учета, состоянии счетов, движении средств по ним и т.д.
Налоговику сообщено о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, совершенных повторно, и несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Работнику госбанка сообщено о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.