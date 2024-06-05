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Уголовное производство
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В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)

В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)
Фото: ГУНП в Житомирской области

Следователи и киберполицейские разоблачили в Житомирской области подростков, которые организовали преступную схему по получению доступа к банковским счетам граждан и обманным путем выманивали деньги с банковских счетов.

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Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Правоохранители установили, что преступную схему по незаконному получению доступа к банковским счетам граждан реализовали 16-ти и 17-летние юноши. Для этого они использовали фишинговые ссылки, которые распространялись в чатах соцсетей.

Среди обманутых оказались жители разных регионов, в том числе и работники одного из детдомов Сумской области. Им посылали онлайн-предложения якобы о предоставлении международной помощи от ООН. Перейдя по соответствующей ссылке, жертвы вводили логин и пароль для входа в "виртуальный кабинет банка", теряя после этого деньги со счетов.

"Одноразовые снятия средств могли достигать от 50 тыс. грн до более 100 тыс. грн. В мошеннические сети попали шесть жителей разных областей. В течение декабря прошлого - апреля текущего года разными способами с их счетов дельцы сняли 310 тыс. грн. Окончательное количество пострадавших устанавливается", – сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

На часть выманенных средств юные мошенники покупали дорогие мобильные телефоны, которые впоследствии перепродавались. Кроме того, молодые люди приобрели автомобили, оформив их на родителей.

Фото 2 — В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)
Фото 3 — В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)
Фото 4 — В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)
Фото 5 — В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)
Фото 6 — В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)
Фото 7 — В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)

Преступную схему разоблачили киберполицейские Житомирщины совместно с СБУ и при содействии службы безопасности "ПриватБанка". 29 мая правоохранители провели 11 санкционированных обысков по местам жительства причастных в Житомире, Бердичеве, Винницкой области. Изъяты мобильные телефоны, карты, компьютерная техника, деньги.

Трем юношам объявлено подозрение в мошенничестве. По предварительным оценкам, их преступные действия нанесли ущерб более 1 млн грн. Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается для установления других возможных участников схемы.

В Приватбанке напоминают, что передача личных данных (номер карты, ПИН-код, логин, пароль) третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками, поскольку через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные

"Пользуйтесь только официальными сайтами и каналами получения информации, проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные", - отметили в банке.

Топ-5 мошеннических схем в Украине.

Украинцы все чаще становятся жертвами мошенников. В 2023 году количество мошеннических операций в финансовом секторе выросло на четверть и достигло 272 тыс. При этом общая сумма убытков составила 833 млн гривен в год, что на 73% больше, чем в 2022 году.

Первое место занимают деньги за ругательства. Пользователям предлагают лайкать товары, видеоролики в YouTube/TikTok, оценивать отели, смотреть и оценивать фильмы. За это платят определенные деньги, чтобы втереться в доверие. После этого человеку предлагают оплатить определенные услуги – бронирование гостиницы, покупку билетов и т.д., обещая, что потом деньги вернут, но мошенники исчезают вместе с деньгами. Заработать на этой схеме невозможно, можно стать соучастником преступления. Поскольку, получая деньги за лайки и выкуп товаров, вы получаете деньги, украденные у других людей.

На втором месте – кража аккаунтов. Злоумышленники рассылают уведомления о том, что якобы ваш аккаунт будет заблокирован. Для того чтобы этого не допустить – нужно перейти по ссылке и ввести личные данные, пароли и т.д. Поэтому важно иметь двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтов, не переходить по подозрительным ссылкам и помнить, что информацию о настоящем состоянии аккаунта не посылают в личных сообщениях, а найти ее можно в настройках.

На третьем месте – мошенничество с денежной помощью. В мессенджерах и соцсетях кибермародеры под видом международных организаций, социальной платформы "епомощь" и портала государственных услуг "Действие" предлагают гражданам, пострадавшим от войны, получить денежную помощь и заманивают на фишинговый сайт, где похищают учетные записи пользователей онлайн-банкинга и карточные реквизиты. Напоминаем, что все услуги, касающиеся помощи, не размещают на сторонних сайтах, в телеграмме или других социальных сетях. Информацию о таких выплатах можно узнать на государственных сайтах или в приложении Действие.

Четвертый распространенный вид мошенничества – это фейковые волонтеры и священники, собирающие средства в социальных сетях. Поэтому эксперты подчеркивают, что не стоит донатить незнакомым людям, в которых вы не уверены. Кроме того, нужно проверять информацию и не производить бездумные репосты непроверенной информации.

Пятая схема – "вам посылка". Для отслеживания посылки советуют не использовать ссылку из сообщения о поступлении посылки и всегда проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных. На сайте ЕМА можно также проверить подозрительный сайт, просто введя его адрес и получив всю информацию о нем.

Автор:
Татьяна Гойденко