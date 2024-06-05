В Житомирской области группу несовершеннолетних поймали на фишинге под видом выплат от ООН (ФОТО)

Следователи и киберполицейские разоблачили в Житомирской области подростков, которые организовали преступную схему по получению доступа к банковским счетам граждан и обманным путем выманивали деньги с банковских счетов.

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Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Правоохранители установили, что преступную схему по незаконному получению доступа к банковским счетам граждан реализовали 16-ти и 17-летние юноши. Для этого они использовали фишинговые ссылки, которые распространялись в чатах соцсетей.

Среди обманутых оказались жители разных регионов, в том числе и работники одного из детдомов Сумской области. Им посылали онлайн-предложения якобы о предоставлении международной помощи от ООН. Перейдя по соответствующей ссылке, жертвы вводили логин и пароль для входа в "виртуальный кабинет банка", теряя после этого деньги со счетов.

"Одноразовые снятия средств могли достигать от 50 тыс. грн до более 100 тыс. грн. В мошеннические сети попали шесть жителей разных областей. В течение декабря прошлого - апреля текущего года разными способами с их счетов дельцы сняли 310 тыс. грн. Окончательное количество пострадавших устанавливается", – сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

На часть выманенных средств юные мошенники покупали дорогие мобильные телефоны, которые впоследствии перепродавались. Кроме того, молодые люди приобрели автомобили, оформив их на родителей.

Преступную схему разоблачили киберполицейские Житомирщины совместно с СБУ и при содействии службы безопасности "ПриватБанка". 29 мая правоохранители провели 11 санкционированных обысков по местам жительства причастных в Житомире, Бердичеве, Винницкой области. Изъяты мобильные телефоны, карты, компьютерная техника, деньги.

Трем юношам объявлено подозрение в мошенничестве. По предварительным оценкам, их преступные действия нанесли ущерб более 1 млн грн. Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается для установления других возможных участников схемы.

В Приватбанке напоминают, что передача личных данных (номер карты, ПИН-код, логин, пароль) третьим лицам, тем более через открытые источники и неизвестные сайты, несет потенциальную угрозу использования этих данных мошенниками, поскольку через фишинговые сайты мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные

"Пользуйтесь только официальными сайтами и каналами получения информации, проверяйте правильность названия сайтов, на которые переходите и вводите свои персональные данные", - отметили в банке.

Топ-5 мошеннических схем в Украине.

Украинцы все чаще становятся жертвами мошенников. В 2023 году количество мошеннических операций в финансовом секторе выросло на четверть и достигло 272 тыс. При этом общая сумма убытков составила 833 млн гривен в год, что на 73% больше, чем в 2022 году.

Первое место занимают деньги за ругательства. Пользователям предлагают лайкать товары, видеоролики в YouTube/TikTok, оценивать отели, смотреть и оценивать фильмы. За это платят определенные деньги, чтобы втереться в доверие. После этого человеку предлагают оплатить определенные услуги – бронирование гостиницы, покупку билетов и т.д., обещая, что потом деньги вернут, но мошенники исчезают вместе с деньгами. Заработать на этой схеме невозможно, можно стать соучастником преступления. Поскольку, получая деньги за лайки и выкуп товаров, вы получаете деньги, украденные у других людей.

На втором месте – кража аккаунтов. Злоумышленники рассылают уведомления о том, что якобы ваш аккаунт будет заблокирован. Для того чтобы этого не допустить – нужно перейти по ссылке и ввести личные данные, пароли и т.д. Поэтому важно иметь двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтов, не переходить по подозрительным ссылкам и помнить, что информацию о настоящем состоянии аккаунта не посылают в личных сообщениях, а найти ее можно в настройках.

На третьем месте – мошенничество с денежной помощью. В мессенджерах и соцсетях кибермародеры под видом международных организаций, социальной платформы "епомощь" и портала государственных услуг "Действие" предлагают гражданам, пострадавшим от войны, получить денежную помощь и заманивают на фишинговый сайт, где похищают учетные записи пользователей онлайн-банкинга и карточные реквизиты. Напоминаем, что все услуги, касающиеся помощи, не размещают на сторонних сайтах, в телеграмме или других социальных сетях. Информацию о таких выплатах можно узнать на государственных сайтах или в приложении Действие.

Четвертый распространенный вид мошенничества – это фейковые волонтеры и священники, собирающие средства в социальных сетях. Поэтому эксперты подчеркивают, что не стоит донатить незнакомым людям, в которых вы не уверены. Кроме того, нужно проверять информацию и не производить бездумные репосты непроверенной информации.

Пятая схема – "вам посылка". Для отслеживания посылки советуют не использовать ссылку из сообщения о поступлении посылки и всегда проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных. На сайте ЕМА можно также проверить подозрительный сайт, просто введя его адрес и получив всю информацию о нем.