На Житомирщині групу неповнолітніх піймали на фішингу під виглядом виплат від ООН (ФОТО)

Слідчі та кіберполіцейські викрили на Житомирщині підлітків, які організували злочинну схему з отримання доступу до банківських рахунків громадян та обманним шляхом виманювали гроші з банківських рахунків.

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Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що злочинну схему з незаконного отримання доступу до банківських рахунків громадян реалізували 16-та 17-річні юнаки. Для цього вони використовували фішингові посилання, які поширювали у чатах соцмереж.

Серед ошуканих опинились мешканці різних регіонів, зокрема і працівники одного з дитбудинків на Сумщині. Їм надсилали онлайн-пропозиції нібито про надання міжнародної допомоги від ООН. Перейшовши за відповідним лінком, жертви вводили логін та пароль для начебто входу у "віртуальний кабінет банку", втрачаючи після цього гроші з рахунків.

"Одноразові зняття коштів могли сягати від 50 тис грн до понад 100 тис грн. У шахрайські тенета потрапили шість жителів різних областей. Протягом грудня минулого - квітня поточного років у різний спосіб з їхніх рахунків ділки зняли 310 тис грн. Остаточна кількість потерпілих встановлюється", - повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

На частину виманених коштів юні шахраї купували дорогі мобільні телефони, які згодом перепродавали. Крім того, молодики придбали автівки, оформивши їх на батьків.

Злочинну схему викрили кіберполіцейські Житомирщини спільно зі СБУ та за сприяння служби безпеки "ПриватБанку". 29 травня правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання причетних у Житомирі, Бердичеві, Вінницькій області. Вилучено мобільні телефони, картки, комп'ютерну техніку, гроші.

Трьом юнакам оголошено підозру у шахрайстві. За попередніми оцінками, їхні злочинні дії завдали збитків понад 1 млн грн. Фігурантам загрожує до 8 років в'язниці. Розслідування триває для встановлення інших імовірних учасників схеми.

У Приватбанку нагадують, що передача особистих даних (номер картки, ПІН-код, логін, пароль) третім особам, тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями, оскільки через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

"Користуйтесь лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації, перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані", - наголосили у банку.

Топ-5 шахрайських схем в Україні

Українці все частіше стають жертвами шахраїв. У 2023 році кількість шахрайських операцій у фінансовому секторі зросла на чверть і досягла 272 тис. При цьому загальна сума збитків склала 833 млн гривень за рік, що на 73% більше, ніж у 2022 році.

Перше місце займають гроші за лайки. Користувачам пропонують лайкати товари, відеоролики в YouTube/TikTok, оцінювати готелі, дивитися та оцінювати фільми. За це платять певні гроші, для того, аби втертися в довіру. Після цього людині пропонують оплатити певні послуги – бронювання готелю, купівлю квитків і т.д., обіцяючи, що потім кошти повернуть, але шахраї зникають разом з грошима. Заробити на цій схемі неможливо, можна лише стати співучасником злочину. Оскільки, отримуючи гроші за лайки та викуп товарів, — ви отримуєте гроші, вкрадені в інших людей.

На другому місці – крадіжка акаунтів. Зловмисники розсилають сповіщення про те, що начебто ваш акаунт буде заблоковано. Для того, аби цього не допустити – треба перейти за посиланням та ввести особисті дані, паролі й т.д. Тому важливо мати двофакторну аутентифікацію на всіх акаунтів, не переходити за підозрілими посиланнями й пам'ятати, що інформацію про справжній стан акаунту не надсилають в особистих повідомленнях, а знайти її можна в налаштуваннях.

На третьому місці – шахрайство з грошовою допомогою. В месенджерах та соцмережах кібермародери під виглядом міжнародних організацій, соціальної платформи "єДопомога" та порталу державних послуг "Дія" пропонують громадянам, що постраждали від війни, отримати грошову допомогу, та заманюють на фішинговий сайт, де викрадають облікові записи користувачів онлайн-банкінгу та карткові реквізити. Нагадуємо, що всі послуги, які стосуються допомоги не розміщують на сторонніх сайтах, в телеграмі чи інших соціальних мережах. Інформацію про такі виплати можна дізнатися на державних сайтах чи у додатку Дія.

Четвертий розповсюджений вид шахрайства – це фейкові волонтери й священники, які збирають кошти у соціальних мережах. Тому експерти наголошують, що не варто донатити незнайомим людям в яких ви не впевнені. Окрім того, треба перевіряти інформацію і не робити бездумні репости неперевіреної інформації.

П'ята схема - "вам посилка". Для відстеження посилки радять не використовувати посилання з повідомлення про надходження посилки й завжди перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних. На сайті ЄМА можна також перевірити підозрілий сайт, просто ввівши його адресу й отримавши всю інформацію про нього.