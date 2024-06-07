ДБР викрило незаконну схему привласнення нерухомості "Київміськбуду" на понад 280 млн гривень

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції повідомили про підозру учасникам схеми по незаконному заволодінню нерухомістю вартістю понад 282 млн гривень, яка належить ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

В чому полягала схема

Слідство виявило, що механізм організував бізнесмен – власник одного з підприємств-управителів фонду фінансування будівництва та директор компанії, через яку здійснювалася оплата купівлі нерухомості.

Учасники оборудки підробляли документи та без відома забудовника здійснили продаж майнових прав на об’єкти нерухомості на підконтрольних осіб. Загальна сума збитків, які були завдані ПрАТ "ХК "Київміськбуд", перевищує 282 млн гривень.

Зазначається, що правоохоронці провели 29 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у Києві та Київській області. Під час слідчих дій вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Фото: Пресслужба ДБР

Організатору схеми повідомлено про підозру в організації протиправного заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки, несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Директор підприємства, через яке здійснювалася оплата придбання нерухомості, підозрюється у пособництві протиправному заволодінні майном (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Організатору схеми рішенням суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 282,6 млн гривень. Вирішується питання щодо застосування запобіжних заходів іншим підозрюваним.

ДБР повідомило про підозру працівникам фінустанови і податкової служби

Також повідомляється, що у ході розслідування були викриті працівник податкової служби та співробітник держбанку, які надавали фігурантам схеми інформацію щодо низки товариств. Зокрема, номери, дати відкриття та закриття рахунків, інформація щодо реєстрації платника податку на додану вартість та єдиного соціального внеску, інформація про місце обліку, стан рахунків, рух коштів по ним, та інше.

Податківцю повідомлено про підозру у несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, вчинених повторно, та несанкціонованому збуті чи розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Працівнику держбанку повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.