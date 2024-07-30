Суд передал АРМА очередную партию предприятий родственников Медведчука и Казака на сумму около 400 млн грн

По ходатайству Государственного бюро расследований суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) несколько предприятий, принадлежащих ближайшим родственникам бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемым в государственной измене. Общая стоимость этих предприятий составляет около 400 млн грн. Об этом сообщает ГБР.

В государственное управление перейдет имущество и корпоративные права львовских строительных компаний "Бетонбуд" и "Капитал Плаза", а также 50% корпоративных прав ООО "Галицкий перекресток", конечными владельцами которых являются братья Медведчука и Казака. Также передано имущество и корпоративные права транспортного предприятия "Трансмонолитавто", полностью принадлежащего брату Козака.

В частности, арестованы и переданы в управление государства производственные помещения, лабораторный корпус и склады общей площадью более 10 200 квадратных метров, земельный участок площадью более 7 гектаров, 74 автомобиля, 2 погрузчика, 4 экскаватора, бульдозер и автогрейдер, а также нежилые помещения в Киеве площадью 167 квадратных метров.

Добавим, ранее ГБР передало государству завод по производству кирпича во Львовской области, оцениваемый более чем в 5 млн долларов. Предприятие уклонялось от уплаты налогов и использовало прибыль для финансирования агрессии России против Украины.

Следствие установило, что с 2017 по 2022 год на заводе действовала схема уклонения от налогов. В результате была скрыта продукция на сумму 160 миллионов гривен и недополучено 75 миллионов гривен налогов. Медведчук и Козак использовали эти средства для поддержания агрессии РФ. Также было доложено о подозрении братьям экс-депутатов, директору и главному бухгалтеру завода.

К тому же было арестовано и передано в управление государства имущество, фигуранты успели переписать на приближенных лиц.

Кроме этого, по ходатайству ГБР арестованы земельные участки, которые фирмы Медведчука и Казака получили безвозмездно от одной из территориальных общин Львовщины. На землях, которые по документам имеют сельскохозяйственное назначение, действительно есть залежи газа. Так что фигуранты планировали зарабатывать деньги еще и истощая украинские недра.

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