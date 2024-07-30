Суд передав АРМА чергову партію підприємств родичів Медведчука і Козака на суму близько 400 млн грн

За клопотанням Державного бюро розслідувань, суд арештував і передав в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) кілька підприємств, які належать найближчим родичам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, підозрюваним у державній зраді. Загальна вартість цих підприємств складає майже 400 млн грн. Про це повідомляє ДБР.

До державного управління перейде майно і корпоративні права львівських будівельних компаній "Бетонбуд" та "Капітал Плаза", а також 50% корпоративних прав ТОВ "Галицьке перехрестя", кінцевими власниками яких є брати Медведчука і Козака. Також передано майно та корпоративні права транспортного підприємства "Трансмонолітавто", яке повністю належить брату Козака.

Зокрема, арештовано та передано в управління держави виробничі приміщення, лабораторний корпус і склади загальною площею понад 10 200 квадратних метрів, земельну ділянку площею понад 7 гектарів, 74 автомобілі, 2 навантажувачі, 4 екскаватори, бульдозер і автогрейдер, а також нежитлові приміщення у Києві площею 167 квадратних метрів.

Додамо, раніше ДБР передало державі завод з виробництва цегли у Львівській області, оцінюваний на понад 5 млн доларів. Підприємство ухилялося від сплати податків і використовувало прибутки для фінансування агресії Росії проти України.

Слідство встановило, що з 2017 по 2022 рік на заводі діяла схема ухилення від податків. Внаслідок цього було приховано продукцію на суму 160 мільйонів гривень і недоотримано 75 мільйонів гривень податків. Медведчук і Козак використовували ці кошти для підтримки агресії РФ. Також було повідомлено про підозру братам екс-депутатів, директору та головному бухгалтеру заводу.

До того ж було арештовано і передано в управління держави майно, яке фігуранти встигли переписати на наближених осіб.

Окрім цього за клопотанням ДБР арештовано земельні ділянки, які фірми Медведчука та Козака отримали безоплатно від однієї з територіальних громад Львівщини. На землях, які за документами мають сільськогосподарське призначення, насправді є чималі поклади газу. Тож фігуранти планували заробляти гроші ще й виснажуючи українські надра.

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