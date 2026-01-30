Запланована подія 2

Європейські експерти оцінюватимуть ефективність роботи АРМА

АРМА
Уряд затвердив склад комісії з незалежного аудиту АРМА / АРМА

Уряд затвердив склад комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

До комісії увійшли міжнародні експерти з питань корпоративного та кримінального права, боротьби з корупцією і повернення активів:

  • Жаклін Ван Ден Бош (Нідерланди) – адвокат, спеціалістка з корпоративного кримінального права, конфіскації активів та антикорупційних практик.
  • Корнел-Вірджіліу Келінеску (Румунія) – експерт з кримінального права та повернення активів.
  • Джил Томас (Велика Британія) – спеціалістка з питань управління та повернення активів.
  • Пшемислав Мусялковський (Польща) – експерт з права та політики, кандидат на заміну у разі дострокового припинення повноважень члена комісії.

Незалежний аудит є ключовим елементом реформи АРМА та виконання євроінтеграційних зобов’язань України в рамках переговорів про членство в ЄС.

Результати оцінювання допоможуть об’єктивно оцінити роботу Агентства, визначити напрями вдосконалення та забезпечити прозоре й ефективне управління арештованими активами.

Нагадаємо, закон про реформу АРМА президент Володимир Зеленський підписав ще 27 липня. Цей крок є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility — ключового інструменту для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Окрім того, у листопаді АРМА розпочало внутрішню перевірку фактів можливої причетності працівників відомства до резонансного розслідування НАБУ у сфері енергетики (операція "Мідас"), у якій фігурує бізнесмен Тімур Міндіч. 

Автор:
Тетяна Гойденко