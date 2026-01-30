Запланована подія 2

АРМА спрямує 600 млн грн на оборону через закупівлю військових облігацій

Державна оборонна сфера отримає 600 млн грн / Depositphotos

Державна оборонна сфера отримає 600 млн грн завдяки придбанню військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які закуповує Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив 28 січня в межах заходів із посилення фінансової стабільності держави в умовах воєнного стану.

Ключову роль у забезпеченні цього фінансування відіграли Офіс Генерального прокурора та правоохоронні органи. Саме завдяки їхній роботі кошти, вилучені у зрадників, колаборантів та корупціонерів, спрямовуються на зміцнення обороноздатності України.

З початку повномасштабної агресії Росії АРМА вже інвестувало в оборону шляхом придбання військових облігацій на загальну суму понад 10,4 млрд грн, а також 63 млн доларів США та 10,5 млн євро.

АРМА наразі є єдиним органом державної влади, який здійснює грошові вкладення в оборону України шляхом купівлі військових ОВДП.

Додамо, що влітку АРМА спрямувало понад 2 мільярди гривень на придбання військових облігацій. 

Автор:
Тетяна Гойденко