АРМА спрямує понад 2 млрд грн на військові облігації

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спрямує понад 2 мільярди гривень на придбання військових облігацій.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

АРМА інвестує в безпеку

АРМА продовжує ефективно управляти арештованими активами: у березні 2025 року агентство перерахувало 2,3 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Ці кошти були отримані від реалізації військових облігацій, придбаних за рахунок активів компанії, пов’язаної із санкційним списком — ТОВ "Роял Пей Юроп".

Сьогодні АРМА отримала чергове погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) разом із відсотками на загальну суму 1,7 млрд грн. За п’ять місяців 2025 року інвестиції у військові облігації вже принесли держбюджету понад 400 млн грн доходу.

Найближчим часом агентство планує звернутися до Кабінету міністрів щодо нового розміщення арештованих коштів у військові облігації на суму понад 2 млрд грн. У результаті загальний портфель таких інвестицій, якими оперує арма, сягне понад 6 млрд грн в еквіваленті, включаючи також 31 млн доларів та 6,5 млн євро.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — це боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України з метою залучення коштів до державного бюджету.

ОВДП є інструментом, за допомогою якого держава позичає гроші у громадян, компаній чи фінансових установ, зобов’язуючись повернути суму в повному обсязі у визначений строк, а також сплатити дохід (відсотки). Це — один із найнадійніших варіантів інвестування, адже держава гарантує виконання зобов’язань.

Отримані через ОВДП кошти йдуть на фінансування різних потреб бюджету — від соціальних витрат до оборони. Крім того, дохід, який інвестор отримує від таких облігацій, не підлягає оподаткуванню, що робить цей інструмент ще привабливішим.

Що таке ОВДП?

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — це боргові цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України з метою залучення коштів до державного бюджету.

ОВДП є інструментом, за допомогою якого держава позичає гроші у громадян, компаній чи фінансових установ, зобов’язуючись повернути суму в повному обсязі у визначений строк, а також сплатити дохід (відсотки). Це — один із найнадійніших варіантів інвестування, адже держава гарантує виконання зобов’язань.

Отримані через ОВДП кошти йдуть на фінансування різних потреб бюджету — від соціальних витрат до оборони. Крім того, дохід, який інвестор отримує від таких облігацій, не підлягає оподаткуванню, що робить цей інструмент ще привабливішим.