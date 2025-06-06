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АРМА направит более 2 млрд грн на военные облигации
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) направит более 2 миллиардов гривен на приобретение военных облигаций.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.
АРМА инвестирует в безопасность
АРМА продолжает эффективно управлять арестованными активами: в марте 2025 года агентство перечислило 2,3 млрд грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Эти средства были получены от реализации военных облигаций, приобретенных за счет активов компании, связанной с санкционным списком – ООО "Роял Пэй Юроп".
Сегодня АРМА получила очередное погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместе с процентами на общую сумму 1,7 млрд грн. За пять месяцев 2025 года инвестиции в военные облигации уже принесли госбюджету более 400 млн. грн дохода.
В ближайшее время агентство планирует обратиться в Кабинет министров по поводу нового размещения арестованных средств в военные облигации на сумму более 2 млрд грн. В результате общий портфель таких инвестиций, которыми оперирует арма, составит более 6 млрд грн в эквиваленте, включая также 31 млн долларов и 6,5 млн евро.
Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины с целью привлечения средств в государственный бюджет.
ОВГЗ является инструментом, посредством которого государство занимает деньги у граждан, компаний или финансовых учреждений, обязуясь вернуть сумму в полном объеме в определенный срок, а также уплатить доход (проценты). Это один из самых надежных вариантов инвестирования, ведь государство гарантирует выполнение обязательств.
Вырученные через ОВГЗ средства идут на финансирование различных потребностей бюджета — от социальных расходов до обороны. Кроме того, доход, получаемый инвестором от таких облигаций, не подлежит налогообложению, что делает этот инструмент еще более привлекательным.
Что такое ОВГЗ?
Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины с целью привлечения средств в государственный бюджет.
ОВГЗ является инструментом, посредством которого государство занимает деньги у граждан, компаний или финансовых учреждений, обязуясь вернуть сумму в полном объеме в определенный срок, а также уплатить доход (проценты). Это один из самых надежных вариантов инвестирования, ведь государство гарантирует выполнение обязательств.
Вырученные через ОВГЗ средства идут на финансирование различных потребностей бюджета — от социальных расходов до обороны. Кроме того, доход, получаемый инвестором от таких облигаций, не подлежит налогообложению, что делает этот инструмент еще более привлекательным.