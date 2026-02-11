- Категория
80% аукционов АРМА в 2025 году закончились ничем: почему арестованные активы не находят покупателей
По итогам 2025 года успешно завершились лишь 21,7% торгов, объявленных Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) на Prozorro. Фактические поступления оказались в пять раз меньше ожидаемых.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании Института законодательных идей (ИЗИ).
Согласно результатам последнего исследования, из 184 объявленных аукционов результативными стали только 40.
Подавляющее большинство торгов (133 процедуры) не состоялось из-за полного отсутствия участников. Еще 11 аукционов было упразднено.
Эксперты отмечают, что почти половина объявлений (46%) — это повторные попытки продать одни и те же объекты.
Почти половина всех объявленных торгов (46%) — это 84 повторных процедур. Такая статистика свидетельствует о том, что значительная часть активов не находит покупателя с первой попытки и требует повторного выставления на рынок.
"Спрос и конкуренция существенно отличаются в зависимости от типа активов — чем универсальнее и понятнее актив для рынка, тем больше участников он привлекает. Зато капиталоемкие или специфические объекты часто не вызывают интереса", — считают эксперты.
Финансовые ожидания
Финансовые показатели показывают значительный разрыв между планами и результатом. АРМА рассчитывала получить от реализации 100 уникальных объектов более 1 миллиарда гривен .
Однако фактически на счета Агентства поступило всего 196 млн грн. Самыми сложными для продажи оказались земельные участки и железорудные брикеты - именно на эти лоты приходится "львиная доля" нереализованного имущества в 2025 году.
Анализ участников
В общей сложности, 83 предложения были представлены на все успешные и неуспешные аукционы вместе:
- 80 человек подали предложения по успешно реализуемым лотам;
- 3 предложения предложения были дисквалифицированы по одному несостоявшемуся аукциону.
Самая большая конкуренция наблюдалась на лотах:
- 18 участников соревновались за упаковку с содержанием мобильных терминалов;
- по 4 участника присутствовали на аукционе по продаже судна NIKA SPIRIT, охотничьей винтовки "Savage 110 Elite Precision" и винтовки "Remington Model 700";
- по 3 участника предоставили свои ценовые предложения по лотам в виде зерна кукурузы, подсолнечника и хлорида калия.
При реализации других лотов свои ценовые предложения на аукционе подавали в основном один участник, реже - два.
Напомним, с 30 января арестованные активы в Украине делятся на простые и сложные, что изменяет механизм отбора управляющих и ускоряет передачу активов в пользу государства. Ранее АРМА применяла одинаковую процедуру для всего – от квартир до крупных предприятий. Это затягивало конкурсы и приводило к потере стоимости активов.
Об АРМА
АРМА – это специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.
АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.
Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.