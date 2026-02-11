Запланована подія 2

80% аукционов АРМА в 2025 году закончились ничем: почему арестованные активы не находят покупателей

АРМА
АРМА не смогла продать активы на 800 миллионов / Укринформ

По итогам 2025 года успешно завершились лишь 21,7% торгов, объявленных Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) на Prozorro. Фактические поступления оказались в пять раз меньше ожидаемых.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании Института законодательных идей (ИЗИ).

Согласно результатам последнего исследования, из 184 объявленных аукционов результативными стали только 40.

Подавляющее большинство торгов (133 процедуры) не состоялось из-за полного отсутствия участников. Еще 11 аукционов было упразднено.

Эксперты отмечают, что почти половина объявлений (46%) — это повторные попытки продать одни и те же объекты.

Почти половина всех объявленных торгов (46%) — это 84 повторных процедур. Такая статистика свидетельствует о том, что значительная часть активов не находит покупателя с первой попытки и требует повторного выставления на рынок.

"Спрос и конкуренция существенно отличаются в зависимости от типа активов — чем универсальнее и понятнее актив для рынка, тем больше участников он привлекает. Зато капиталоемкие или специфические объекты часто не вызывают интереса", — считают эксперты.

Фото 2 — 80% аукционов АРМА в 2025 году закончились ничем: почему арестованные активы не находят покупателей
Финансовые ожидания

Финансовые показатели показывают значительный разрыв между планами и результатом. АРМА рассчитывала получить от реализации 100 уникальных объектов более 1 миллиарда гривен .

Однако фактически на счета Агентства поступило всего 196 млн грн. Самыми сложными для продажи оказались земельные участки и железорудные брикеты - именно на эти лоты приходится "львиная доля" нереализованного имущества в 2025 году.

Анализ участников

В общей сложности, 83 предложения были представлены на все успешные и неуспешные аукционы вместе:

  • 80 человек подали предложения по успешно реализуемым лотам;
  • 3 предложения предложения были дисквалифицированы по одному несостоявшемуся аукциону.

Самая большая конкуренция наблюдалась на лотах:

  • 18 участников соревновались за упаковку с содержанием мобильных терминалов;
  • по 4 участника присутствовали на аукционе по продаже судна NIKA SPIRIT, охотничьей винтовки "Savage 110 Elite Precision" и винтовки "Remington Model 700";
  • по 3 участника предоставили свои ценовые предложения по лотам в виде зерна кукурузы, подсолнечника и хлорида калия.

При реализации других лотов свои ценовые предложения на аукционе подавали в основном один участник, реже - два.

Фото 3 — 80% аукционов АРМА в 2025 году закончились ничем: почему арестованные активы не находят покупателей
Фото 4 — 80% аукционов АРМА в 2025 году закончились ничем: почему арестованные активы не находят покупателей
Напомним, с 30 января арестованные активы в Украине делятся на простые и сложные, что изменяет механизм отбора управляющих и ускоряет передачу активов в пользу государства. Ранее АРМА применяла одинаковую процедуру для всего – от квартир до крупных предприятий. Это затягивало конкурсы и приводило к потере стоимости активов.

Об АРМА

АРМА – это специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.

Автор:
Татьяна Бессараб