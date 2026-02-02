- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Простые" и "сложные" активы: AРMA реформирует отбор управляющих
С 30 января арестованные активы в Украине делятся на простые и сложные, что изменяет механизм отбора управляющих и ускоряет передачу активов в пользу государства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Отбор управляющих арестованных активов
Ранее АРМА применяла одинаковую процедуру для всего – от квартир до крупных предприятий. Это затягивало конкурсы и приводило к потере стоимости активов.
Закон создает правовую базу для дифференцированного подхода.
- Простые активы, такие как квартиры, авто или земля, будут отбирать управляющих через электронную систему по принципу малейшего вознаграждения – чем меньше вознаграждение, тем больше будет оставаться государству.
- Сложные активы, к которым относятся предприятия, корпоративные права и пулы активов, предусматривают отбор через комиссию из разных ведомств. Для таких активов устанавливаются повышенные требования к опыту управляющих, а также обязательно создание индивидуальных стратегий и бизнес-планов для каждого объекта.
Цель новшеств:
- ускорить отбор управляющих для простых активов;
- привлекать специалистов с релевантным опытом в сложные активы;
- повысить прозрачность процесса через коллегиальный отбор.
Напомним, в декабре 2025 года правительство изменило координацию Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Об АРМА
АРМА – это специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.
АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.
Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.