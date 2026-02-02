"Простые" и "сложные" активы: AРMA реформирует отбор управляющих

С 30 января арестованные активы в Украине делятся на простые и сложные, что изменяет механизм отбора управляющих и ускоряет передачу активов в пользу государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Отбор управляющих арестованных активов

Ранее АРМА применяла одинаковую процедуру для всего – от квартир до крупных предприятий. Это затягивало конкурсы и приводило к потере стоимости активов.

Закон создает правовую базу для дифференцированного подхода.

Простые активы, такие как квартиры, авто или земля, будут отбирать управляющих через электронную систему по принципу малейшего вознаграждения – чем меньше вознаграждение, тем больше будет оставаться государству.

Сложные активы, к которым относятся предприятия, корпоративные права и пулы активов, предусматривают отбор через комиссию из разных ведомств. Для таких активов устанавливаются повышенные требования к опыту управляющих, а также обязательно создание индивидуальных стратегий и бизнес-планов для каждого объекта.

Цель новшеств:

ускорить отбор управляющих для простых активов;

привлекать специалистов с релевантным опытом в сложные активы;

повысить прозрачность процесса через коллегиальный отбор.

Напомним, в декабре 2025 года правительство изменило координацию Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об АРМА

АРМА – это специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.