АРМА выставило на продажу более 94 т арестованной агропродукции

АРМА выставило на электронные аукционы более 94 тонн арестованной агропродукции — семян рапса и подсолнечника и соевое нерафинированное масло. Торги должны пройти 25 сентября в системе "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

На продажу выставили три лота:

40,3 тонны семян рапса;

24,5 тонны соевого нерафинированного масла;

более 30 тонн семян подсолнечника.

Аукцион по продаже подсолнечника запланирован на 11:35, соевого масла – на 12:10, рапса – на 12:25.

Денежные средства, полученные от реализации арестованного имущества, должны быть направлены в государственный бюджет в соответствии с законодательством.

Напомним, за два года продажи арестованных активов через "Прозорро.Продажи" АРМА перечислило в бюджет более 770 млн грн. Из этой суммы 509 млн. грн. поступило непосредственно от реализации активов, еще 261 млн. грн. — в виде таможенных платежей.

Добавим, в 2025 году успешно завершились лишь 21,7% аукционов АРМА, а фактические поступления от продажи активов оказались в пять раз меньше ожидаемых.