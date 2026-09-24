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АРМА выставило на продажу более 94 т арестованной агропродукции

АРМА выставило на продажу более 94 т арестованной агропродукции
АРМА выставило на продажу более 94 т арестованной агропродукции

АРМА выставило на электронные аукционы более 94 тонн арестованной агропродукции — семян рапса и подсолнечника и соевое нерафинированное масло. Торги должны пройти 25 сентября в системе "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

На продажу выставили три лота:

  • 40,3 тонны семян рапса;
  • 24,5 тонны соевого нерафинированного масла;
  • более 30 тонн семян подсолнечника.

Аукцион по продаже подсолнечника запланирован на 11:35, соевого масла – на 12:10, рапса – на 12:25.

Денежные средства, полученные от реализации арестованного имущества, должны быть направлены в государственный бюджет в соответствии с законодательством.

Напомним, за два года продажи арестованных активов через "Прозорро.Продажи" АРМА перечислило в бюджет более 770 млн грн. Из этой суммы 509 млн. грн. поступило непосредственно от реализации активов, еще 261 млн. грн. — в виде таможенных платежей.

Добавим, в 2025 году успешно завершились лишь 21,7% аукционов АРМА, а фактические поступления от продажи активов оказались в пять раз меньше ожидаемых.

Автор:
Татьяна Гойденко

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