АРМА обвиняет российского олигарха Фридмана в хакерской атаке: что известно

22 августа серверы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) подверглись несанкционированному вмешательству, имеющему признаки хакерской атаки. Это произошло в преддверии окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по отбору управляющего активов, подконтрольных российскому подсанкционному олигарху Михаилу Фридману, серверы АРМА

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что еще с весны этого года ведомство начало фиксировать признаки незаконного вмешательства, в частности, несанкционированный доступ в Реестр должностных лиц АРМА. По этим фактам начато более широкое расследование НАБУ, а обстоятельства последних событий, в частности хакерской атаки, расследуются СБУ.

Окончательные выводы по поводу организаторов, заказчиков и исполнителей атаки должно установить следствие.

Специалисты и правоохранители анализируют не только сам факт кибератаки, но и последовательность событий вокруг конкурса IDS Ukraine.

В АРМА утверждают, что любые попытки незаконного влияния на работу агентства будут получать жесткий правовой ответ.

В ведомстве уверяют, что конкурс по отбору управляющего активов IDS Ukraine состоится в сроки и в соответствии с процедурами, определенными законодательством.

В АРМА подчеркнули, что попытки внешнего вмешательства не повлияют на проведение конкурса.

АРМА ищет управляющего для активов IDS Ukraine, не дожидаясь полной оценки имущества

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) перешли в активную фазу передача в управление корпоративных прав группы IDS Ukraine (ТМ "Моршинская", "Миргородская").

27–28 ноября 2025 года АРМА объявила сразу два параллельных процесса: рыночные консультации по закупке услуг по оценке для 5 компаний группы (не путать с конкурсом на оценщика) и конкурс на поиск управляющего для всего актива.

Отвечая на запрос Delo.ua, в АРМА рассказали, что еще в октябре были проведены рыночные консультации по 6 компаниям производителя "Моршинской" и подчеркнули, что активы IDS Ukraine предполагается передавать в управление под старой редакцией Закона Украины "Об АРМА". Следовательно, не будут учтены нормы новой редакции, которая вступит в силу 31 января 2026 и согласно которой "Моршинская" является сложным активом, который передается в управление по отдельной процедуре.

По информации IDS Ukraine, эта оценка была проведена в "аномально короткие сроки" и составляет 3,029 млрд. грн. Это гораздо меньше, чем независимая оценка в размере 5,87 млрд грн, которая находится в материалах дела в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). При этом даже заниженная оценка, проведенная АРМА, показывает эффективное функционирование компании в течение действия ареста активов, ведь в 2023 году она стоила согласно оценке АРМА 1,4 млрд грн, а в 2025 году — уже 3,5 млрд грн.

Арест активов IDS Ukraine

В июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы ранее принадлежавшие российскому олигарху Михаилу Фридману корпоративные права IDS Ukraine и переданы в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды". Однако весной 2025 года разорвало с предприятием договор.

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В самой IDS Ukraine отмечали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины – сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до момента ее перехода государству.

Больше о АРМА

Специальный центральный орган исполнительной власти, созданный для борьбы с коррупцией и другими преступлениями из-за работы с незаконно приобретенными активами, появился в 2016 году. Его создание было одним из основных критериев выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

АРМА уполномочено на выявление и розыск активов - имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Кроме того, на основании решения суда АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест.