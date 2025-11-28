Для производителя "Моршинской" и "Миргородской" ищут управляющего: что говорят в IDS Ukraine

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управляющего активами IDS Ukraine — производителя воды “Моршинская” и “Миргородская”, ранее принадлежавших подсанкционному Михаилу Фридману. Прибыль от их деятельности будет поступать в госбюджет, ожидающий по меньшей мере 24 млн грн ежемесячно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Конкурс на управляющего IDS Ukraine

Активы IDS Ukraine, ранее принадлежавшие российскому олигарху Михаилу Фридману и находящиеся под международными санкциями, были арестованы в 2022 году по инициативе Бюро экономической безопасности и переданы в управление АРМА по решению суда.

В список входят корпоративные права компаний, обеспечивающих полный производственный цикл — от добычи минеральной воды до ее реализации на украинском и зарубежных рынках.

По условиям конкурса прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в госбюджет, за исключением вознаграждения управляющего. По открытым данным компании, нераспределенная прибыль группы составляет более 1 млрд грн.

Ожидаемые минимальные поступления в бюджет – более 24 млн грн в месяц.

Аукцион состоится на платформе Prozorro в декабре 2025 года, а подать тендерные предложения можно до 18.00 12 декабря 2025 года.

Какие ожидания у Минэкономики

В Министерстве экономики также подтверждают, что АРМА объявила на платформе Prozorro конкурс на определение управляющего для активов группы компаний IDS Ukraine.

Как отмечают в Минэкономики, новый управляющий должен обеспечить эффективное функционирование предприятий и стабильные поступления в государственный бюджет. Конкурсные требования предполагают наличие опыта в сфере производства напитков, управления активами, финансовой способности, прозрачной структуры собственности и безупречной деловой репутации.

Что говорят в IDS Ukraine

Менеджмент и компания IDS Ukraine заявляют о приверженности национальным интересам Украины и подчеркивают готовность конструктивно сотрудничать с государственными органами в рамках действующего законодательства по вопросам управления активами.

"Мы, безусловно, признаем необходимость государственного контроля над находящимися под арестом корпоративными правами группы, однако подчеркиваем важность того, что процесс передачи в управление и выбора управляющего должен происходить исключительно в правовом поле, с соблюдением требований максимальной прозрачности и защиты долгосрочных экономических интересов государства", – говорится в сообщении.

Также в компании призвали руководство АРМА и Кабинет министров обеспечить полное соблюдение статьи 19 Закона "Об АРМА" о процедуре оценки и проведения конкурса, а также действующему законодательству о хозяйственных обществах.

"Это позволит провести все необходимые организационные процедуры прозрачно и в правовом поле, обеспечив государству надлежащие экономические выгоды", – подытожили в компании.

Арест активов IDS Ukraine

В июне 2022 г. по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, которые в ноябре передали в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды". Однако весной 2025 года разорвало с предприятием договор.

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В самой IDS Ukraine отмечали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины – сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до момента ее перехода государству.

Справка

IDS Ukraine – украинская группа компаний, основанная в 1996 году. IDS Ukraine является производителем минеральной воды ТМ "Моршинская", "Миргородская" и других известных в Украине брендов напитков. В состав компании входит Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания "ИДС" и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис". Группа компаний владеет торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф".

IDS Ukraine предоставляет работу 3000 человек и играет немаловажную роль как основной работодатель для таких небольших городов, как Миргород и Моршин.