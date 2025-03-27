Производитель минеральной воды "Моршинская" озвучил риски при поиске нового управляющего

IDS Ukraine, производитель ТМ "Моршинская", "Миргородская" и других известных в Украине брендов напитков, поддерживает намерение АРМА расторгнуть договор управления арестованными корпоративными правами компаний группы с конкурентом и перезапустить конкурс по новому закону.

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Об этом сообщает пресс-служба IDS Ukraine.

В компании считают, что отмена договора на управление активами – это шанс исправить нарушения, допущенные во время проведения предыдущего конкурса, а именно:

управляющим стал прямой конкурент IDS Ukraine, ООО "Карпатские минеральные воды", который меньше по годовой прибыли почти в шесть раз, что обусловило неизбежность монополизации отрасли при передаче ему соответствующих активов группы;

избранный управляющий не имел лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), наличие которой в соответствии с законодательством является необходимым условием допуска к управлению акциями;

информационная закрытость АРМА и другие факторы искусственно ограничили количество участников конкурса;

проведение оценки стоимости акций без получения необходимой информации и документов от компании привело к фактическому занижению цены более чем вдвое;

конкурсные процедуры были проведены необоснованно быстро, участники имели для подготовки предложений всего 8 рабочих дней ;

участники конкурса не имели полной информации о выставленных на конкурс активах.

В IDS Ukraine надеются, что новый конкурс будет организован без подобных вопиющих нарушений и проведен уже после существенного реформирования законодательства об АРМА.

Какие видят риски

Но в компании отмечают, что даже перезапуск конкурса и выбор нового управляющего не устраняют один из ключевых рисков, связанных с нарушением целостности имущественного комплекса и производственных связей между его структурными единицами.

Как известно, АРМА передавала в управление только корпоративные права двух из семи компаний группы, а именно ЧАО «Моршинский завод минеральных вод Оскар» и ЧАО «Индустриальные дистрибуционные системы». Но их обособление от других подразделений IDS Ukraine приведет к упадку производства, сокращению персонала и недополучению государственным бюджетом налоговых поступлений других предприятий группы.

"Именно поэтому в интересах государства и арестованных активов – провести конкурс по всем компаниям группы, которые являются целостным бизнес-субъектом и не могут функционировать отдельно друг от друга. Передача во внешнее управление только отдельно взятых компаний группы должна рассматриваться как умышленные действия, направленные на уничтожение активов, которые никоим образом не в интересах государства", — считают.

Там напоминают, что общий налоговый взнос компании за время полномасштабной войны превысил 2,6 млрд. грн. Без внешнего управления группа компаний сохранила свою рыночную позицию, обеспечила увеличение стоимости чистых активов с 2 млрд грн до 3 млрд грн за два последних года войны, и эти результаты достигнуты без привлечения внешнего финансирования.

В IDS Ukraine напомнили, что сейчас идет судебный процесс в ВАКС по иску Минюста о конфискации 100% корпоративных прав всех компаний группы в доход государства, фактически суд уже прошел половину пути к принятию решения. Поэтому достаточно нелогичны одновременные действия двух государственных институтов, в рамках которых Минюст пытается взыскать актив в государственную собственность, а АРМА – передать эти активы во внешнее управление.

СПРАВКА:

IDS Ukraine – украинская группа компаний, основанная в 1996 году. В настоящее время является самым мощным национальным производителем бутылированных вод, в состав которого входит Моршинский завод минеральных вод «Оскар», Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания «ИДС» и оператор доставки воды «ИДС Аква Сервис». Группа компаний владеет торговыми марками «Моршинская», «Миргородская», «Аляска» и «Аква Лайф».

IDS Ukraine предоставляет работу 3000 человек и играет значимую роль как основной работодатель для таких небольших городов, как Миргород и Моршин.

Активы IDS Ukraine переданы в АРМА

Отметим, что в июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, переданные в ноябре в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды".

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В свою очередь, в самой IDS Ukraine указывали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины – сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до момента ее перехода государству.