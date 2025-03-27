Виробник мінеральної води "Моршинська" озвучив ризики при пошуку нового управителя

IDS Ukraine, виробник ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих в Україні брендів напоїв, підтримує намір АРМА розірвати договір управління заарештованими корпоративними правами компаній групи з конкурентом і перезапустити конкурс за новим законом.

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Про це повідомляє пресслужба IDS Ukraine.

У компанії вважають, що скасування договору на управління активами - це шанс виправити порушення, допущені під час проведення попереднього конкурсу, а саме:

управителем став прямий конкурент IDS Ukraine, ТОВ "Карпатські мінеральні води", який менше по річному прибутку майже в шість разів, що зумовило неминучість монополізації галузі в разі передачі йому відповідних активів групи;

обраний управитель не мав ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), наявність якої, відповідно до законодавства, є необхідною умовою допуску до управління акціями;

інформаційна закритість АРМА та інші чинники штучно обмежили кількість учасників конкурсу;

проведення оцінки вартості акцій без отримання необхідної інформації та документів від компанії призвело до фактичного заниження ціни більш ніж удвічі;

конкурсні процедури були проведені необґрунтовано швидко, учасники мали на підготовку пропозицій усього 8 робочих днів ;

учасники конкурсу не мали повної інформації щодо виставлених на конкурс активів.

В IDS Ukraine сподіваються, що новий конкурс буде організований без подібних кричущих порушень і проведений уже після істотного реформування законодавства про АРМА.

Які вбачають ризики

Але в компанії наголошують, що навіть перезапуск конкурсу й вибір нового управителя не усувають одного з ключових ризиків, пов’язаних із порушенням цілісності майнового комплексу і виробничих зв’язків між його структурними одиницями.

Як відомо, АРМА передавала в управління лише корпоративні права двох із семи компаній групи, а саме ПрАТ «Моршинський завод мiнеральних вод «Оскар» та ПрАТ «Індустріальні дистрибуційні системи». Але їх відокремлення від інших підрозділів IDS Ukraine призведе до занепаду виробництва, скорочення персоналу і недоотримання державним бюджетом податкових надходжень інших підприємств групи.

"Саме тому в інтересах держави та заарештованих активів – провести конкурс щодо всіх компаній групи, які є цілісним бізнес-суб’єктом і не можуть функціонувати окремо одна від одної. Передання в зовнішнє управління тільки окремо взятих компаній групи має розглядатися як умисні дії, спрямовані на знищення активів, що жодним чином не в інтересах держави", - вважають в IDS Ukraine .

Там нагадують, що загальний податковий внесок компанії за час повномасштабної війни перевищив 2,6 млрд грн. Без зовнішнього управління група компаній зберегла свою ринкову позицію, забезпечила збільшення вартості чистих активів із 2 млрд грн до 3 млрд грн за два останні роки війни, і цих результатів досягнуто без залучення зовнішнього фінансування.

В IDS Ukraine нагадали, що наразі триває судовий процес у ВАКС за позовом Мін’юсту про конфіскацію 100% корпоративних прав усіх компаній групи в дохід держави, фактично суд уже пройшов половину шляху до ухвалення рішення. Тому є доволі нелогічними одночасні дії двох державних інституцій, у рамках яких Мін’юст намагається стягнути актив у державну власність, а АРМА – передати ці активи в зовнішнє управління.

ДоОВІДКА:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія «ІДС» та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс». Група компаній володіє торговельними марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф».

IDS Ukraine надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Активи IDS Ukraine передані до АРМА

Зазначимо, що в червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які в листопаді були передані до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води".

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В свою чергу, в самій IDS Ukraine вказували, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також зазначали, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.