Виробнику мінеральної води "Моршинська" шукатимуть нового управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розриває договір з ТОВ "Карпатські мінеральні води" на управління активами компанії IDS Ukraine, виробника ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих в Україні брендів напоїв.

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Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, управитель сам відмовляється працювати за договором, бо чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.

Дума нагадала, що АРМА ініціювало низку важливих законопроєктів для вдосконалення сфери управління арештованими активами, але ключові з них так і не набрали необхідної кількості голосів у Верховній Раді, або не запропоновані до порядку денного та розгляду.

"Саме ці законопроєкти мали розблокувати управління арештованими корпоративними правами, однак ситуація досі не змінена.Вкотре заявляю: це абсурд і цинізм – під час війни питати згоди у ворога. Саме це заважає активам працювати на Україну!", - переконана Дума.

Вона зауважила, що один із найбільш резонансних кейсів – компанія IDS Ukraine, яка є виробником мінеральної води "Моршинська".

"Починаючи з 2023 року також публічно закликаю про скорочення строків розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію та забезпечення оперативного розгляду питань управління активами. АРМА внесено десятки заяв і запитів до АМКУ в процедурі концентрації щодо отримання висновку по управлінню "Моршинської". Півтора року - це "нерозумні строки", зокрема під час війни, за який висновків і рішень немає", - наголосила Дума.

Вона додала, що АРМА має приймати принципові рішення, тому договір з ТОВ "Карпатські мінеральні води" оголошує до розірвання (як нереалізований). Буде оголошено новий конкурс на відбір управителя. Після відбору нового управителя, АМКУ розгляне заяву про надання дозволу на концентрацію.

Активи IDS Ukraine передані до АРМА

Зазначимо, що в червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які в листопаді були передані до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води" - конкурента, який менше IDS Ukraine по річному прибутку майже в шість разів.

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В свою чергу, в самій IDS Ukraine вказували, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також зазначали, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.