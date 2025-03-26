Производителю минеральной воды "Моршинская" будут искать нового управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) расторгает договор с ООО "Карпатские минеральные воды" на управление активами компании IDS Ukraine, производителя ТМ "Моршинская", "Миргородская" и других известных в Украине брендов напитков.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, управляющий сам отказывается работать по договору, потому что действующее законодательство запрещает работать без согласования с подсанкционными лицами или россиянами.

Дума напомнила, что АРМА инициировала ряд важных законопроектов для усовершенствования сферы управления арестованными активами, но ключевые из них так и не набрали необходимое количество голосов в Верховной Раде, либо не предложены в повестку дня и рассмотрения.

"Именно эти законопроекты должны были разблокировать управление арестованными корпоративными правами, однако ситуация до сих пор не изменена. Еще раз заявляю: это абсурд и цинизм — во время войны спрашивать согласия у врага. Именно это мешает активам работать на Украину!", — убеждена Дума.

Она отметила, что один из самых резонансных кейсов – компания IDS Ukraine, являющаяся производителем минеральной воды "Моршинская".

"Начиная с 2023 года также публично призываю о сокращении сроков рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на концентрацию и обеспечение оперативного рассмотрения вопросов управления активами. АРМА внесены десятки заявлений и запросов в АМКУ в процедуре концентрации относительно получения вывода по управлению "Моршинской". Полтора года - это "глупые сроки", в частности во время войны, за который выводов и решений нет", - подчеркнула Дума.

Она добавила, что АРМА должна принимать принципиальные решения, поэтому договор с ООО "Карпатские минеральные воды" объявляет о расторжении (как нереализованный). Будет объявлен новый конкурс на отбор управляющего. После отбора нового управляющего, АМКУ рассмотрит заявление о предоставлении разрешения на концентрацию.

Активы IDS Ukraine переданы в АРМА

Отметим, что в июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, переданные в ноябре в АРМА.

В феврале 2023 года АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды" — конкурента, который меньше IDS Ukraine по годовой прибыли почти в шесть раз.

БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Михаил Фридман.

В свою очередь, в самой IDS Ukraine указывали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили , которые являются гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

В IDS Ukraine также отмечали, что общая цель менеджмента группы и Украины – сохранение текущего состояния крупнейшего украинского производителя вод и напитков, который обеспечит сохранение стоимости и инвестиционной привлекательности компании до момента ее перехода государству.