Для виробника "Моршинської" та "Миргородської" шукають управителя: що кажуть в IDS Ukraine

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя активів IDS Ukraine — виробника води “Моршинська” та “Миргородська”, які раніше належали підсанкційному Михайлу Фрідману. Прибуток від їхньої діяльності надходитиме до держбюджету, який очікує щонайменше 24 млн грн щомісяця.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Конкурс на управителя IDS Ukraine

Активи IDS Ukraine, що раніше належали російському олігарху Михайлу Фрідману та перебувають під міжнародними санкціями, були арештовані у 2022 році за ініціативи Бюро економічної безпеки і передані в управління АРМА за рішенням суду.

До переліку входять корпоративні права компаній, які забезпечують повний виробничий цикл — від видобутку мінеральної води до її реалізації на українському та закордонних ринках.

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до держбюджету, за винятком винагороди управителя. За відкритими даними компанії, нерозподілений прибуток групи становить понад 1 млрд грн.

Очікувані мінімальні надходження до бюджету – понад 24 млн грн на місяць.

Аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року, а подати тендерні пропозиції можна до 18:00 12 грудня 2025 року.

Які очікування у Мінекономіки

У Міністерстві економіки також підтверджують, що АРМА оголосило на платформі Prozorro конкурс на визначення управителя для активів групи компаній IDS Ukraine.

Як зазначають у Мінекономіки, новий управитель має забезпечити ефективне функціонування підприємств і стабільні надходження до державного бюджету. Конкурсні вимоги передбачають наявність досвіду у сфері виробництва напоїв, управління активами, фінансову спроможність, прозору структуру власності та бездоганну ділову репутацію.

Що кажуть в IDS Ukraine

Менеджмент та компанія IDS Ukraine заявляють про відданість національним інтересам України й наголошують на готовності конструктивно співпрацювати з державними органами у межах чинного законодавства з питань управління активами.

"Ми, безумовно, визнаємо необхідність державного контролю над корпоративними правами групи, що перебувають під арештом, проте наголошуємо на важливості того, що процес передання в управління та вибору управителя має відбуватися виключно у правовому полі, із додержанням вимог максимальної прозорості та захисту довгострокових економічних інтересів держави", – йдеться в повідомленні.

Також в компанії закликали керівництво АРМА та Кабінет міністрів забезпечити повне дотримання статті 19 Закону "Про АРМА" щодо процедури оцінки та проведення конкурсу, а також чинного законодавства про господарські товариства.

"Це дозволить провести всі необхідні організаційні процедури прозоро й у правовому полі, забезпечивши державі належні економічні вигоди", – підсумували в компанії.

Арешт активів IDS Ukraine

У червні 2022 року на вимогу Бюро економічної безпеки було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які в листопаді передали до АРМА.

В лютому 2023 року АРМА оголосило конкурс на управителя цими активами, а в березні визнало його переможцем ТОВ "Карпатські мінеральні води". Однак весною 2025 року розірвало з підприємством договір.

БЕБ стверджувало, що компанія з виробництва та продажу мінеральної води через кіпрські компанії належить олігарху з Росії, під яким мався на увазі Михайло Фрідман.

В самій IDS Ukraine зазначали, що нею безпосередньо володіє згадана кіпрська IDS, бенефіціарами якої є, зокрема члени сім’ї покійного грузинського підприємця Бадрі Патаркацишвілі, які є громадянами Великої Британії (мають 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

У IDS Ukraine також наголошували, що спільна мета менеджменту групи та України — збереження поточного стану найбільшого українського виробника вод та напоїв, який забезпечить збереження вартості та інвестиційної привабливості компанії до моменту можливого її переходу державі.

Довідка

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. IDS Ukraine є виробником мінеральної води ТМ "Моршинська", "Миргородська" й інших відомих в Україні брендів напоїв. До складу компанії входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine надає роботу 3000 осіб і відіграє важливу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.