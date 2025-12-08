АРМА шукає управителя для активів IDS Ukraine, не чекаючи повної оцінки майна

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перейшли до активної фази передання в управління корпоративних прав групи IDS Ukraine (ТМ "Моршинська", "Миргородська"). 27–28 листопада 2025 року Агентство оголосило одразу два паралельні процеси: ринкові консультації щодо закупівлі послуг з оцінки для 5 компаній групи (не плутати з конкурсом на оцінювача) та конкурс на пошук управителя для всього активу.

Відповідаючи на запит Delo.ua, в АРМА розповіли, що ще у жовтні було проведено ринкові консультації щодо 6 компаній виробника "Моршинської" і підкреслили, що активи ІDS Ukraine передбачається передавати в управління за старою редакцією Закону України "Про АРМА". Отже, не будуть враховані норми нової редакції, яка набуде чинності 31 січня 2026 року і згідно з якою "Моршинська" є складним активом, що передається в управління за окремою процедурою.

Такий поспіх і проведення конкурсів паралельним курсом викликав занепокоєння в учасників ринку. Організація конкурсу без попереднього якісного визначення вартості активів свідчить про ризик проведення поспішного та суто формального аудиту 5 із 7 компаній, де ця процедура досі не відбулася. У результаті існує висока ймовірність, що їхня вартість буде занижена. Прецедент уже створено: оцінка перших двох компаній групи, яка вже була проведена, викликала суттєві застереження.

За інформацією IDS Ukraine, ця оцінка була проведена в "аномально короткі терміни" та становить 3,029 млрд грн. Це набагато менше, ніж незалежна оцінка розміром 5,87 млрд грн, яка знаходиться в матеріалах справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). При цьому навіть занижена оцінка проведена АРМА показує ефективне функціонування компанії протягом дії арешту активів, адже у 2023 році вона коштувала згідно з оцінкою АРМА 1,4 млрд грн, а у 2025 році — вже 3,5 млрд грн.

"Занижена оцінка прямо шкодить інтересам держави, адже відкриває можливості для зловживань управителя та стрімкого знецінення активу", – наголошують в IDS Ukraine, закликаючи АРМА провести об'єктивну оцінку активів.

Як повідомили у пресслужбі, IDS Ukraine повторно надала АРМА всі необхідні документи для коректної й об'єктивної оцінки усіх 7 компаній групи. Проте оцінювач ПП УЦНО, обраний АРМА для оцінки ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "Оскар", відмовився переглядати ним же зроблену оцінку, пославшись на те, що АРМА підписала акт виконаних робіт – відповідно, договір виконано. Своєю чергою АРМА переслала Компанії лист оцінювача, яким він відмовився будь-що змінювати. Таким чином, є формальна наявність звіту про оцінку, а от його якість та об’єктивність залишаються під питанням.

Тим часом потенційні управителі також висловлюють побоювання щодо якості проведення АРМА оцінки активів IDS.

"Схоже, що оцінювач "забув" ідентифікувати й оцінити вартість брендів "Моршинська" і "Миргородська". Також зі звіту видно, що оцінювач не здійснив особистого огляду активів, покладаючись лише на надані документи від АРМА", – заявила Ірина Супрун, засновниця і СЕО "Геологічної інвестиційної групи", зацікавленої в управлінні активами "Моршинської".

Також Супрун переконана, що АРМА поспішає оголосити конкурси на пошук управителів за старими процедурами, всупереч закону та задекларованим намірам реформувати цю інституцію.

Опитані редакцією експерти, повідомили, що з їхнього досвіду на проведення якісної оцінки 5 компаній групи IDS буде потрібно кілька місяців. Тільки після отримання оцінки активу закон дозволяє АРМА оголосити конкурс з відбору управителів для нього. Останні повинні формувати свої програми управління та пропозиції щодо обсягу зобов’язань, виходячи з оціночної вартості всіх 7 юридичних осіб. Тому не виключена імовірність, що в кінцевому підсумку конкурс буде проведено вже відповідно до нової редакції Закону України «Про АРМА».

Нагадаємо, що паралельно ВАКС розглядає позов Міністерства юстиції України про конфіскацію арештованих активів IDS, які передбачається стягти у дохід держави та передати у відання Фонду державного майна України. У відповіді на запит Delo.ua АРМА підтверджує готовність виконати рішення ВАКС щодо передання ФДМУ активів IDS, якщо воно буде ухвалено.