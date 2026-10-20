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8 тисяч гектарів і 17 об’єктів нерухомості: який аграрний актив готує АРМА
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) готує до подальшого управління активи ПрАТ “Миколаївська аграрна компанія”.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.
Компанія обробляє близько 8 тис. га ріллі у Миколаївській та Одеській областях, а також має парк сільськогосподарської техніки та вантажного транспорту.
- Що входить до складу активу
До активу належать 100% статутного капіталу ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія".
Ще однією складовою активу є 17 об’єктів нерухомого майна, розташованих у селах Петрівка та Іванівка Березівського району Одеської області.
Серед них:
- корівник;
- ангар і вагова;
- механізований тік, зерносклади та силосна траншея;
- шість вівчарників;
- два автогаражі;
- сіносховище;
- ремонтна майстерня;
- готель «Красна изба»;
- будинок механізатора.
Більшість виробничих і складських споруд перебувають у задовільному технічному стані. Їх використовують для зберігання сільськогосподарської продукції, а також обслуговування та ремонту техніки.
Раніше повідомлялося. що АРМА виставляє на реалізацію 819 пристроїв Apple, вилучених на Львівській митниці. До партії увійшли 501 смартфон, 107 смартгодинників і 211 комплектів бездротових навушників.