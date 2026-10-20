RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,22

45,06

EUR

51,00

50,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

8 тисяч гектарів і 17 об’єктів нерухомості: який аграрний актив готує АРМА

земля
Аграрний актив із 8 тис. га землі та 17 будівлями готують до управління

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) готує до подальшого управління активи ПрАТ “Миколаївська аграрна компанія”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.

Компанія обробляє близько 8 тис. га ріллі у Миколаївській та Одеській областях, а також має парк сільськогосподарської техніки та вантажного транспорту.

  • Що входить до складу активу

До активу належать 100% статутного капіталу ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія".

Ще однією складовою активу є 17 об’єктів нерухомого майна, розташованих у селах Петрівка та Іванівка Березівського району Одеської області.

Серед них:

  • корівник;
  • ангар і вагова;
  • механізований тік, зерносклади та силосна траншея;
  • шість вівчарників;
  • два автогаражі;
  • сіносховище;
  • ремонтна майстерня;
  • готель «Красна изба»;
  • будинок механізатора.

Більшість виробничих і складських споруд перебувають у задовільному технічному стані. Їх використовують для зберігання сільськогосподарської продукції, а також обслуговування та ремонту техніки.

Раніше повідомлялося. що АРМА виставляє на реалізацію 819 пристроїв Apple, вилучених на Львівській митниці. До партії увійшли 501 смартфон, 107 смартгодинників і 211 комплектів бездротових навушників. 

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності