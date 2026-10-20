8 тисяч гектарів і 17 об’єктів нерухомості: який аграрний актив готує АРМА

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) готує до подальшого управління активи ПрАТ “Миколаївська аграрна компанія”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.

Компанія обробляє близько 8 тис. га ріллі у Миколаївській та Одеській областях, а також має парк сільськогосподарської техніки та вантажного транспорту.

Що входить до складу активу

До активу належать 100% статутного капіталу ПрАТ "Миколаївська аграрна компанія".

Ще однією складовою активу є 17 об’єктів нерухомого майна, розташованих у селах Петрівка та Іванівка Березівського району Одеської області.

Серед них:

корівник;

ангар і вагова;

механізований тік, зерносклади та силосна траншея;

шість вівчарників;

два автогаражі;

сіносховище;

ремонтна майстерня;

готель «Красна изба»;

будинок механізатора.

Більшість виробничих і складських споруд перебувають у задовільному технічному стані. Їх використовують для зберігання сільськогосподарської продукції, а також обслуговування та ремонту техніки.

Раніше повідомлялося. що АРМА виставляє на реалізацію 819 пристроїв Apple, вилучених на Львівській митниці. До партії увійшли 501 смартфон, 107 смартгодинників і 211 комплектів бездротових навушників.