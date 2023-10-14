Прогрес дуже мізерний. У Білому домі оцінили наступ військ РФ біля Авдіївки й Лимана

Новий наступ російських окупантів біля Лимана та Авдіївки Донецької області не став сюрпризом, а прогрес загарбників виглядає дуже мізерним. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року, здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", – сказав чиновник.

За його словами, США впевнені, що українські військові відіб'ють атаку ворога. Поки РФ не зважає на життя власних солдатів, "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей", Україна "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри [...] Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", – зазначив Кірбі.

Він додав, що подібна атака з боку росіян показує необхідність продовження підтримки України.

"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки", – висловився координатор Ради нацбезпеки США.

Ситуація в Авдіївці й Лимані: 14 жовтня 2023

Останніми днями Авдіївка зазнає численних обстрілів, біля міста тривають важкі бої. Як повідомляв командир 59-ї окремої механізованої бригади Вадим Сухаревський виданню The Washington Post, окупанти намагаються оточити місто з півдня і півночі.

Військовий розповідав, що загарбники зосередили в напрямку Авдіївки до трьох нових бригад, а чотири їхні батальйони зазнали втрат і втратили боєздатність.

Вранці 14 жовтня начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав, що за кілька діб минула ніч стала першою без авіаракетних ударів по місту. Війська РФ завдавали поодинокі обстріли з артилерії, але масованих ударів не було.

Він зазначив, що над Авдіївкою, де залишаються 1620 осіб, постійно кружляють безпілотники. Як тільки окупанти бачать збір людей, вони наносять туди удари. Через це неможливо шукати людей під завалами зруйнованих будинків.

У місто призупинили завезення гуманітарних вантажів, евакуація ускладнена.

Що стосується Лиманського напрямку, то за даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 14 жовтня, там українські захисники продовжують стримувати наступ ворога в районі Макіївки Луганської області. За добу відбито понад пʼять атак окупантів.