Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовою допомогою – ЗМІ

13 жовтня у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з різним військовим обладнанням та боєприпасами, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з літаками.

Першою про це написала журналістка Politico Лаура Розен.

За її інформацією, про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі під час закритого брифінгу у білому домі.

"Тепер є інформація про постачання Північною Кореєю зброї до Росії для використання в Україні. Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів. Сьогодні ми публікуємо зображення, на яких показано рух контейнерів", - цитує вона Кірбі.

NSC’s Kirby: Now have information North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. Today we’re releasing imagery showing movement of containers. pic.twitter.com/LxHwji4sjD — Laura Rozen (@lrozen) October 13, 2023

Схоже повідомлення опублікувала і кореспондентка "Голосу Америки" Петсі Відакусвара.

"США заявляють, що мають інформацію про те, що Північна Корея постачала зброю до Росії для використання в Україні. За останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів", - написала вона.

NEW: US says it has information that North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. In recent weeks, North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. - John Kirby, NSC — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) October 13, 2023

Вашингтонський кореспондент азійського видання Nikkei також опублікував аналогічну інформацію, але додав, що в обмін на свою допомогу Північна Корея хоче отримати від Росії винищувачі і ракети "земля-повітря".

North Korea is seeking fighter aircraft, surface-to-air missiles, armored vehicles and other capabilities from Russia, NSC spokesperson Kirby said. It shipped a thousand containers of military equipment to Russia for the war in Ukraine, Kirby added. — Ryo Nakamura (@NikkeiDC_Ryo) October 13, 2023

В США зазначили, що уважно стежать за тим, чи надасть Росія Пхеньяну цю зброю, і вже спостерігали, як російські кораблі розвантажують контейнери в КНДР. У Білому домі стурбовані тим, що це можуть бути лише початкові поставки.

Видання Reuters 13 жовтня написало, що Білий дім у п’ятницю назвав "тривожною подією, яка викликає занепокоєння" факт передачі Північною Кореєю партії зброї Росії. У США наголосили, що це може призвести до розширення військової співпраці між двома країнами.

Білий дім оприлюднив зображення, на якому детально зображено вантаж зі складу боєприпасів у Північній Кореї (КНДР), який було завантажено на корабель під російським прапором перед тим, як відправлено на склад на південно-західному кордоні Росії. Постачання відбувалося з 7 вересня по 1 жовтня, повідомляє Reuters.

"Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цього військового обладнання, яке буде використовуватися для нападу на українські міста, вбивства українських мирних жителів і продовження незаконної війни Росії", – заявив у п’ятницю речник Білого дому Джон Кірбі.

Обмін зброєю між диктаторами

У середу, 12 вересня, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зустрілися на космодромі "Східний" в Росії.

Тоді CNN писало, що Москва потребує поставок боєприпасів і снарядів після понад 18 місяців війни в Україні, тоді як Північній Кореї, яка зазнала багаторічних міжнародних санкцій через її програму ядерної зброї, не вистачає всього, починаючи від готівки і продовольство до ракетних технологій.

Пізніше стало відомо, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство.

Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначав, що Росія ще з кінця липня отримує озброєння від КНДР.