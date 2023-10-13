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Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовою допомогою – ЗМІ
13 жовтня у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з різним військовим обладнанням та боєприпасами, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з літаками.
Першою про це написала журналістка Politico Лаура Розен.
За її інформацією, про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі під час закритого брифінгу у білому домі.
"Тепер є інформація про постачання Північною Кореєю зброї до Росії для використання в Україні. Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів. Сьогодні ми публікуємо зображення, на яких показано рух контейнерів", - цитує вона Кірбі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Схоже повідомлення опублікувала і кореспондентка "Голосу Америки" Петсі Відакусвара.
"США заявляють, що мають інформацію про те, що Північна Корея постачала зброю до Росії для використання в Україні. За останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів", - написала вона.
Вашингтонський кореспондент азійського видання Nikkei також опублікував аналогічну інформацію, але додав, що в обмін на свою допомогу Північна Корея хоче отримати від Росії винищувачі і ракети "земля-повітря".
В США зазначили, що уважно стежать за тим, чи надасть Росія Пхеньяну цю зброю, і вже спостерігали, як російські кораблі розвантажують контейнери в КНДР. У Білому домі стурбовані тим, що це можуть бути лише початкові поставки.
Видання Reuters 13 жовтня написало, що Білий дім у п’ятницю назвав "тривожною подією, яка викликає занепокоєння" факт передачі Північною Кореєю партії зброї Росії. У США наголосили, що це може призвести до розширення військової співпраці між двома країнами.
Білий дім оприлюднив зображення, на якому детально зображено вантаж зі складу боєприпасів у Північній Кореї (КНДР), який було завантажено на корабель під російським прапором перед тим, як відправлено на склад на південно-західному кордоні Росії. Постачання відбувалося з 7 вересня по 1 жовтня, повідомляє Reuters.
"Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цього військового обладнання, яке буде використовуватися для нападу на українські міста, вбивства українських мирних жителів і продовження незаконної війни Росії", – заявив у п’ятницю речник Білого дому Джон Кірбі.
Обмін зброєю між диктаторами
У середу, 12 вересня, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зустрілися на космодромі "Східний" в Росії.
Тоді CNN писало, що Москва потребує поставок боєприпасів і снарядів після понад 18 місяців війни в Україні, тоді як Північній Кореї, яка зазнала багаторічних міжнародних санкцій через її програму ядерної зброї, не вистачає всього, починаючи від готівки і продовольство до ракетних технологій.
Пізніше стало відомо, що Москва веде переговори з Пхеньяном про обмін зброї на продовольство.
Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначав, що Росія ще з кінця липня отримує озброєння від КНДР.