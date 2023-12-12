Треть украинцев готова к "заморозке" войны с РФ при гарантиях безопасности от Запада - опрос

32% украинцев поддерживают прекращение боевых действий с Россией с откладыванием освобождения оккупированных территорий на неопределенное будущее при условии предоставления серьезных гарантий безопасности от Запада, если он действительно существенно сократит свою помощь Украине.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. В свою очередь, 58% скорее все равно поддержали бы продолжение боевых действий и давление на оккупантов, несмотря на риски для территорий, которые сейчас подконтрольны Украине. Еще 10% затруднились определиться с приоритетом.

В то же время на юге и востоке Украины мнения разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мнения о продолжении боевых действий. Так, на юге 46%, а на востоке 47% считают, что даже в условиях ограниченной западной помощи боевые действия должны продолжаться (на западе и в центре – 64% и 65% соответственно).

При условии же надлежащей поддержки со стороны Запада оружием, финансами и санкциями против РФ только 7% украинцев будут продолжать считать, что последняя слишком сильна, чтобы Украина смогла нанести ей существенный удар и достичь приемлемого результата. 87% респондентов считают, что в таких условиях Украина сможет этого достичь, а 6% затруднились дать ответ.

В частности, не верят в способность Украины нанести РФ существенный удар даже при надлежащей поддержке Запада 10% жителей южного макрорегиона, 9% - восточного, но только 6% респондентов в западной части Украины и 5% в центральной.

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего опрошен 1031 респондент из всех регионов, кроме оккупированных до 24 февраля 2022 года.

Угроза для помощи США Украине

Напомним, что выделение дальнейшей помощи Украине от США, являющихся крупнейшим донором, сейчас находится под угрозой. Еще в октябре американский президент Джозеф Байден подал в Конгресс запрос о выделении 106 миллиардов долларов, в том числе около 61 миллиарда на помощь Украине, а также на помощь Израилю и Тайваню и меры по противодействию нелегальной миграции из латиноамериканских стран.

Однако депутаты от Республиканской партии отказались голосовать за весь пакет сразу, считая недостаточными предложенные меры по усилению охраны границы с Мексикой и требуя более жесткой политики в этом вопросе. Республиканцы предлагали выделить из пакета средства для Израиля, но Демократическая партия, представителем которой является Байден, настаивает на голосовании за все вместе.

Из-за этого конфликта вопрос, в том числе и жизненно необходимой помощи Украине, остается нерешенным до сих пор. В администрации Байдена заявляли, что без одобрения этого пакета Конгрессом США уже с января не смогут выделять Украине новую военную помощь, что грозит ухудшением ситуации на фронте.

Накануне же издание The New York Times опубликовало статью, согласно которой некоторые американские военные предлагают Украине изменить стратегию, сосредоточившись на удержании подконтрольных территории и развитии производства оружия в течение 2024 года, чтобы улучшить самодостаточность Украины для отражения возможных российских наступлений и создать условия для содержательных мирных переговоров в конце 2024 или в 2025 году.

С другой стороны, украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, многократно заявляли об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.