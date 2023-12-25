Чорновил или Кравчук: кого бы выбрали украинцы, если бы оказались в 1991 году, - опрос

81% украинцев, которые имели право голоса в 1991 году, сейчас проголосовали бы на выборах президента за Вячеслава Чорновила, а за Леонида Кравчука отдали свой голос 13%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи напоминают, что 25 декабря является важной датой для Украины – в этот день официально прекратил свое существование Советский Союз. Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 сыграл мощную роль в завершении распада СССР. И хотя чаще сейчас упоминается голосование за Независимость, однако в этот день также в Украине прошли первые выборы президента.

Среди 6 кандидатов почти 62% набрал Леонид Кравчук (больше всего во всех регионах, кроме трех областей Галиции), а Вячеслав Чорновил набрал чуть больше 23%.

"Как многие считают, результаты этих президентских выборов в значительной степени повлияли на дальнейшее развитие уже независимой Украины. Одно из направлений соображений об альтернативной истории (например, «где мы обратили не туда?») – это размышлять, а как бы сложилась судьба Украины в случае других результатов выборов", - подчеркивают в КМИС.

Поэтому социологи поинтересовались у украинцев, а за кого из двух основных кандидатов они сейчас отдали бы голос, если бы оказались в 1991 году.

Среди нынешних украинцев сейчас бы 74% проголосовали за Черновола, а за Кравчука отдали свой голос 13%. В пересчете к тем, кто бы голосовал и определился с выбором, 86% голосов было бы подано за Чорновила, 14% – за Л. Кравчука.

В частности, среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за Черновола и 10% – за Кравчука.

Во всех регионах большинство населения проголосовало бы за Черновола. Относительно всего – на Западе (86% среди всех респондентов) и в Центре (80%). В то же время, на Юге 58% среди всех респондентов поддержали бы Чорновила (Кравчука – 17%), на Востоке – 63% (Кравчука – 28%).

Напомним, 10 мая 2022 года на 89-м году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук.

25 марта 1999 года Вячеслав Чорновил погиб при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Трагедия произошла на 5-м километре автотрассы Борисполь - Золотоноша. Автомобиль Чорновила врезался в КамАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе.

Отметим, Киевский международный институт социологии недавно провел опрос относительно того, кому из известных политиков больше всего доверяют украинцы.

Так, наибольшее доверие имеет президент Украины Владимир Зеленский, волонтер Сергей Притула и мэр Киева Виталий Кличко. Отношение к Алексею Арестовичу резко изменилось в отрицательную сторону, а у Петра Порошенко показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года.