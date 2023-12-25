Чорновіл чи Кравчук: кого б обрали українці, якби опинилися в 1991 році, - опитування

81% українців, які мали право голосу у 1991 році, зараз проголосували б на виборах президента за В'ячеслава Чорновола, а за Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи нагадують, що 25 грудня є важливою датою для України – у цей день офіційно припинив своє існування Радянський Союз. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року відіграв потужну роль у завершенні розпаду СРСР. І хоча частіше зараз згадується голосування за Незалежність, проте в цей день також в Україні відбулися перші вибори президента.

Серед 6 кандидатів майже 62% набрав Леонід Кравчук (найбільше у всіх регіонах, крім трьох областей Галичини), а В'ячеслав Чорновіл набрав трохи більше 23%.

"Як багато хто вважає, результати цих президентських виборів значною мірою вплинули на подальший розвиток уже незалежної України. Один із напрямків міркувань про альтернативну історію (наприклад, «де ми звернули не туди?») – це розмірковувати, а як би склалась доля України у разі інших результатів виборів", - наголошують у КМІС.

Тому соціологи поцікавилися у українців, а за кого з двох основних кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 року.

Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за Чорновола, а за Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за Чорновола, 14% – за Л. Кравчука.

Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мало право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за Чорновола і 10% – за Кравчука.

У всіх регіонах більшість населення проголосували б за Чорновола. Відносно найбільше – на Заході (86% серед усіх респондентів) і в Центрі (80%). Водночас на Півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б Чорновола (Кравчука – 17%), на Сході – 63% (Кравчука – 28%).

Нагадаємо,10 травня 2022 року на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.

25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль — Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в «КамАЗ» з причепом, який розвертався посеред шосе.

Зауважимо, Київський міжнародний інститут соціології нещодавно провів опитування щодо того, кому з відомих політиків найбільше довіряють українці.

Так, найбільшу довіру має президенту України Володимир Зеленський, волонтер Сергій Притула та мер Києва Віталій Кличко. Ставлення до Олексія Арестовича різко змінилося в негативну сторону, а уПетра Порошенка показники довіри зараз кращі, ніж в травні 2022 року.