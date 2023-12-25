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Чорновіл чи Кравчук: кого б обрали українці, якби опинилися в 1991 році, - опитування
81% українців, які мали право голосу у 1991 році, зараз проголосували б на виборах президента за В'ячеслава Чорновола, а за Леоніда Кравчука віддали б свій голос 13%.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Соціологи нагадують, що 25 грудня є важливою датою для України – у цей день офіційно припинив своє існування Радянський Союз. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року відіграв потужну роль у завершенні розпаду СРСР. І хоча частіше зараз згадується голосування за Незалежність, проте в цей день також в Україні відбулися перші вибори президента.
Серед 6 кандидатів майже 62% набрав Леонід Кравчук (найбільше у всіх регіонах, крім трьох областей Галичини), а В'ячеслав Чорновіл набрав трохи більше 23%.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Як багато хто вважає, результати цих президентських виборів значною мірою вплинули на подальший розвиток уже незалежної України. Один із напрямків міркувань про альтернативну історію (наприклад, «де ми звернули не туди?») – це розмірковувати, а як би склалась доля України у разі інших результатів виборів", - наголошують у КМІС.
Тому соціологи поцікавилися у українців, а за кого з двох основних кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 року.
Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за Чорновола, а за Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за Чорновола, 14% – за Л. Кравчука.
Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мало право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за Чорновола і 10% – за Кравчука.
У всіх регіонах більшість населення проголосували б за Чорновола. Відносно найбільше – на Заході (86% серед усіх респондентів) і в Центрі (80%). Водночас на Півдні 58% серед усіх респондентів підтримали б Чорновола (Кравчука – 17%), на Сході – 63% (Кравчука – 28%).
Нагадаємо,10 травня 2022 року на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.
25 березня 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Трагедія сталася на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль — Золотоноша. Автомобіль Чорновола врізався в «КамАЗ» з причепом, який розвертався посеред шосе.
Зауважимо, Київський міжнародний інститут соціології нещодавно провів опитування щодо того, кому з відомих політиків найбільше довіряють українці.
Так, найбільшу довіру має президенту України Володимир Зеленський, волонтер Сергій Притула та мер Києва Віталій Кличко. Ставлення до Олексія Арестовича різко змінилося в негативну сторону, а уПетра Порошенка показники довіри зараз кращі, ніж в травні 2022 року.