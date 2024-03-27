Українці не підтримують надання доступу податкової до банківської таємниці – опитування

Близько 63.3% українців проти ідеї Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду. Підтримують у той чи інший спосіб пропозицію Мінфіну лише 30% респондентів.

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Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, зробленого на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна, передає "Економічна правда".

Так, Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України, пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про наявність та рух коштів на рахунках боржника (платника податків).

Згідно з опитуванням, 47,7% респондентів відповіли, що не підтримують доступ податкових органів до даних про рух коштів на особистих банківських рахунках без рішення суду. Ще 15,6% зазначили, що вони "швидше не підтримують".

16,6% опитуваних заявили, що вони підтримують надання доступу податкової до банківської таємниці, а 13,4% - "швидше підтримую". Серед опитуваних 6,6% було важко відповісти на це питання, тоді як 0,1% взагалі відмовились відповідати.

Зазначається, що дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2008 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Для чого потрібна "Національна стратегія доходів"

"Національна стратегія доходів" – це план уряду, спрямований на впровадження подальших реформ у податковій та митній системах, з метою забезпечення більшої фінансової незалежності України. Цей документ розробляється Міністерством фінансів та орієнтований на зміцнення економічного становища країни.

"Мета "Національної стратегії доходів" - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання", - заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

У Мінфіні впевнені, що створення плану щодо реформ на наступні 6 років сприятиме стабільній і передбачуваній ситуації в країні. А також поверне довіру у відносини між владою і платниками податків.

Крім того, підготовка "Національної стратегії доходів" була однією з вимог МВФ для програми розширеного фінансування EFF для України на $15,6 млрд. Україна мала виконати її до кінця грудня 2023 року.

Фото: ua.depositphotos.com