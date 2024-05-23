Рада планирует разрешить банкам раскрывать банковскую тайну по запросам Минюста и нотариусов

23 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №9235 о внесении изменений в законодательные акты Украины, касающиеся отдельных вопросов раскрытия банковской тайны и мер установления опеки над имуществом физических лиц, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Об этом идет речь на сайте ВР.

За соответствующий законопроект проголосовали 228 народных депутатов.

Законопроект, разработанный Министерством реинтеграции, имеет целью обеспечить законодательное урегулирование раскрытия банками информации, составляющей банковскую тайну, по запросу нотариусов для установления опеки над имуществом лиц, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предусмотрено, что банки будут раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну, по запросам Министерства юстиции в целях розыска имущества лиц, к которым применены санкции, для обеспечения исполнения решений суда о запрете политических партий, при рассмотрении дел по защите интересов государства, а также по запросам нотариусов для принятия мер по установлению опеки над имуществом физических лиц, признанных безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

В записке сказано, что в настоящее время закон "О банках и банковской деятельности" не содержит пункта, позволяющего банкам раскрывать банковскую тайну в части предоставления информации относительно счетов, средств, движимого имущества, индивидуальных банковских сейфов и т.п. в указанных случаях.

"Этот пробел приводит к тому, что государственные нотариальные конторы и нотариусы не могут установить опеку над вышеупомянутым имуществом (в том числе имущественными правами), а заинтересованные лица не могут реализовать гарантированные законом права", - говорится в записке.

Кроме того, нотариусы смогут получать данные о счетах, средствах, движимом имуществе и прочем. В Совете считают, что это будет способствовать защите прав членов семей пропавших без вести лиц и позволит им пользоваться средствами, хранившимися в банке, для обеспечения своего достойного проживания.

Напомним, что в феврале Кабмин возложил именно на Минюст ряд дополнительных полномочий, в частности, по принятию мер по розыску имущества запрещенных судом политических партий, утверждению перечня имущества, средств и других активов таких политсил, их местных организаций и других структурных образований, которые должны быть переданы в собственность государства.