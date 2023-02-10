Кабмин уполномочил Минюст разыскивать имущество запрещенных партий для конфискации

Кабинет министров возложил на Министерство юстиции ряд дополнительных полномочий, в частности, по принятию мер к розыску имущества запрещенных судом политических партий, утверждению перечня имущества, средств и других активов таких политсих, их местных организаций и других структурных образований, которые должны быть переданы в собственность государства.

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Соответствующие изменения в положение о Минюсте правительство приняло на заседании 10 февраля, сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, на министерство возложены полномочия по проверке деятельности его территориальных органов, в том числе по исполнению уголовных наказаний, а также предприятий, учреждений и организаций сферы управления Минюста, в том числе созданных для выполнения задач Государственной уголовно-исполнительной службы.

Министерству разрешили проводить и служебные расследования в отношении лиц рядового и начальствующего состава самой Государственной уголовно-исполнительной службы.

Также на Минюст возложили полномочия осуществлять госрегистрацию сведений о дате начала и прекращения учета долей ООО или ОДО в учетной системе долей, ведущейся Центральным депозитарием ценных бумаг, и связанных с этим изменений.

В то же время с ведомства сняты полномочия по госрегистрации печатных СМИ и информагентств как субъектов информационной деятельности, ведению государственного реестра таких СМИ, а также ведению учета поступления обязательных бесплатных экземпляров изданий.

Напомним, что закон о критериях признания партий пророссийскими и процедуре их запрета, который Верховная Рада приняла 3 мая 2022 года и который вступил в силу с 18 мая, предусматривает, что в случае запрета судом партии имущество, средства и другие ее активы переходят в собственность государства, о чем указывается в самом решении суда. Переход таких активов к государству должен обеспечивать именно Минюст.

После принятия этого закона Минюст инициировал запрет ряда партий, в частности, парламентской "Оппозиционной платформы - За жизнь". Восьмой апелляционный административный суд (Львов) в течение июня-июля оперативно принял решения о запрете 14 партий.

Среди них также "Оппозиционный блок", "Социалисты", партия "Справедливости и развития", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, "Союз левых сил", Прогрессивная социалистическая партия Украины, "Русь Единая" (бывшая Партия политики Путина). Помимо этого, по такой процедуре была также запрещена и Коммунистическая партия Украины, в отношении которой не было окончательного решения апелляции после судебного запрета еще в декабре 2015 года.