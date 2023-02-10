Кабмін уповноважив Мін'юст розшукувати майно заборонених партій для конфіскації

Кабінет міністрів поклав на Міністерство юстиції ряд додаткових повноважень, зокрема щодо вжиття заходів до розшуку майна заборонених судом політичних партій, затвердження переліку майна, коштів та інших активів таких політсих, їхніх місцевих організацій та інших структурних утворень, які мають бути передані у власність держави.

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Відповідні зміни до положення про Мін'юст уряд ухвалив на засіданні 10 лютого, повідомив у Telegram-каналі представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, на міністерство покладено повноваження щодо перевірки діяльності його територіальних органів, в тому числі з питань виконання кримінальних покарань, а також підприємств, установ і організацій сфери управління Мін'юсту, в тому числі створених для виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби.

Міністерству дозволили проводити й службові розслідування стосовно осіб рядового і начальницького складу самої Державної кримінально-виконавчої служби.

Також на Мін'юст поклали повноваження здійсненювати держреєстрацію відомостей про дату початку та припинення обліку часток ТОВ або ТДВ в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, та повʼязаних із цим змін.

Натомість, з відомства знято повноваження щодо держреєстрації друкованих ЗМІ та інформагентств як субʼєктів інформаційної діяльності, ведення державного реєстру таких ЗМІ, а також ведення обліку надходження обовʼязкових безоплатних примірників видань.

Нагадаємо, що закон про критерії визнання партій проросійськими та процедуру їхньої заборони, який Верховна Рада прийняла 3 травня 2022 року і який набув чинності з 18 травня, передбачає, що у разі заборони судом партії майно, кошти та інші її активи переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду. Перехід таких активів до держави має забезпечувати саме Мін'юст.

Після ухвалення цього закону Мін'юст ініціював заборону низки партій, зокрема парламентської "Опозиційної платформи - За життя". Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) протягом червня-липня оперативно ухвалив рішення щодо заборони 14 партій.

Серед них також "Опозиційний блок", "Соціалісти", партія "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Соціалістична партія України, "Ліва опозиція", Партія Шарія, "Союз лівих сил", Прогресивна соціалістична партія України, "Русь Єдина" (колишня Партія політики Путіна). Крім того, через цю процедуру було також заборонено і Комуністичну партію України, щодо якої не було остаточного рішення апеляції після судової заборони ще в грудні 2015 року.