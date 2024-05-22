Рада поддержала в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10190 о борьбе с колл-центрами. "За" соответствующее решение проголосовало 267 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что этот законопроект предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины новыми статьями:

Электронно-коммуникационное мошенничество (190-1);

Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255-4);

Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации.

По словам Железняка, целью проекта закона является усиление борьбы с так называемыми черными колл-центрами, а именно мошенниками, которые благодаря завладению персональными данными выманивают у людей средства.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие обеспечит установление ответственности за противоправный сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, что это делается с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной коммуникации и технических средств электронных коммуникаций.

Также отмечается, что принятие законопроекта позволит правоохранительным органам привлечь к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.

В Украине мошенничество достигло исторического максимума

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Отметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются взлом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

За время войны жертвой мошенников стали 11% украинцев

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Так, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Среди жителей сел и поселков обманутых мошенниками граждан оказалось 15,2%, а среди жителей крупнейших городов (от 500 тысяч жителей) - только 9,9%. 60,9% опрошенных считают, что жертвой мошенников в интернете может стать любой, а 37,4% выбрали вариант "пенсионеры".

Кроме того, по данным ГПУ в первом квартале 2024 года было возбуждено более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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