Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10190 про боротьбу з кол-центрами. "За" відповідне рішення проголосували 267 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що цей законопроєкт передбачає доповнення Кримінального кодексу України новими статтями:

Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1);

Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4);

Залучення до участі у електронно комунікаційній шахрайській організації.

За словами Железняка, метою проекту є посилення боротьби з так званими чорними кол-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимагають в людей кошти.

В пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що його прийняття забезпечить встановлення відповідальності за протиправне збирання, зберігання, обробку та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації – що робиться з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

Також зазначається, що прийняття законопроекту дасть можливість правоохоронним органам притягати до відповідальності осіб, які вчиняють шахрайські дії з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

В Україні шахрайство досягло історичного максимуму

У 2023 році було відкрито 82,6 тис. кримінальних проваджень про шахрайство. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Зауважимо, у найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

За час війни жертвою шахраїв стали 11% українців

Нагадаємо, за результатами опитування понад 112,9 тисяч інтернет-користувачів, 11% українців стали жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Так, жертвами стали 13,6% жінок, але лише 9,1% чоловіків. Водночас частіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Серед мешканців сіл та селищ обдурених шахраями громадян виявилося 15,2%, а от серед мешканців найбільших міст (від 500 тисяч жителів) - лише 9,9%. 60,9% опитаних вважають, що жертвою шахраїв в інтернеті може стати будь-хто, а 37,4% обрали варіант "пенсіонери".

Крім того, за даними ГПУ у першому кварталі 2024 року відкрили понад 24 тис. кримінальних справ за ст. 190 “Шахрайство” . Це значно більше, ніж в аналогічний період минулого року.

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