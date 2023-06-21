В Хмельницком "накрыли" мошеннический колл-центр, воровавший криптовалюту у жителей Канады (ФОТО, ВИДЕО)

Следователи Главного управления полиции в Хмельницкой области совместно с сотрудниками киберполиции и управления Службы безопасности Украины в области разоблачили группу злоумышленников, присваивавших средства владельцев криптовалютных кошельков.

Как сообщают в департаменте киберполиции Нацполиции и в областной прокуратуре, мошеннический call-центр организовали двое жителей Хмельницкого.

Они оборудовали офисы в арендованных помещениях и привлекали операторов. Работники нанимались только при условии прохождения полиграфа, а также владения английским языком.

Операторы выдавали себя за сотрудников мировой криптовалютной компании, звонили по телефону и посылали сообщения жителям Канады с предложением получить цифровые активы, якобы заработанные ботом в результате трейдерской деятельности на биржах.

Для зачисления денег людей убеждали установить на своем устройстве специальную программу. Как только они это делали, злоумышленники получали удаленный доступ к персональным компьютерам потерпевших, к их криптокошелькам, логинам, паролям, а также реквизитам карточных счетов. Используя эти сведения, злоумышленники завладевали деньгами иностранцев.

В настоящее время в кооперации с правоохранителями Канады киберполицейские устанавливают потерпевших и сумму нанесенного ущерба. По оперативным данным, среди обманутых есть представители украинской диаспоры.

По местам жительства злоумышленников и в помещениях call-центров правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, SIM-карты, автомобили, "черновые" записи, а также наличные, полученные противоправным путем.

Организаторам схемы сообщили о подозрении по части 5 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса. Им грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.

Фото: киберполиция Фото: киберполиция Фото: киберполиция Фото: киберполиция Фото: Хмельницкая областная прокуратура Фото: Хмельницкая областная прокуратура Фото: Хмельницкая областная прокуратура Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Также правоохранители устанавливают других участников схемы. Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации действий операторов мошеннического call-центра.