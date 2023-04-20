В Чернигове будут судить работника СИЗО: помог арестантам в организации телефонного мошенничества с карточками (ФОТО)

Государственное бюро расследований завершило расследование и направило в суд дело против одного из инспекторов государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", сообщают в ведомстве.

Отмечается, что мужчина за денежное вознаграждение помогал заключенным, желающим организовать так называемый "колл-центр" по выманиванию у доверчивых граждан данных их банковских карт.

Инспектор предлагал арестованным за взятку получить возможность пользоваться мобильными телефонами до конца срока их пребывания в изоляторе.

"Один из них не только "купил" себе связь, но и вышел со встречным предложением - обеспечить мобильными устройствами временно заключенных, которые войдут в "колл-центр" и будут заниматься грабежом людей прямо из СИЗО", - указывают в ГБР.

По данным следствия, инспектор встретился с товарищем этого арестанта и получил десять мобильных телефонов. Он беспрепятственно принес гаджеты на территорию СИЗО и получил первый транш в сумме 30 тысяч гривен.

Впрочем, его действия не были квалифицированы как пособничество в мошенничестве: мужчину обвиняют именно по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки). За это ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним также, что недавно в Днепре разоблачили колл-центры, через которые мошенники обманывали граждан Чехии, сообщая им, что их банковские счета взломаны и нужно перевести деньги на новый счет.