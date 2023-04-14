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Преступность
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В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули граждан Чехии более чем на $3 млн (ФОТО)

В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули граждан Чехии более чем на $3 млн (ФОТО)
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

Украинские правоохранители в сотрудничестве с органами Чешской Республики прекратили деятельность международной преступной организации, которая обманула граждан на 65 млн чешских крон (более 3 млн долларов). Задержаны 6 граждан Беларуси и Чехии, которые наладили функционирование мошеннической схемы.

Об этом сообщает пресс-служба Офис генпрокурора.

Мошенники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками банковского учреждения и сообщали о том, что их банковский счет сломлен. Также они сообщали другие ложные сведения, заставляя потерпевших перевести деньги со "сломанного" банковского счета на другой якобы безопасный счет, который они указывали.

Фото 2 — В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули граждан Чехии более чем на $3 млн (ФОТО)

Еще один звонок потерпевшие получали от так называемого "сотрудника полиции". Псевдополицейские подтверждали достоверность первого звонка, якобы полученного от банковского работника, и необходимость перевода денег на более безопасный банковский счет.

Во время звонков участники преступной организации использовали замену телефонного номера - "спуфинг" и "вишинг", то есть имитировали любой необходимый им телефонный номер.

Таким образом, у пострадавших создавалось впечатление, что им поступают звонки с телефона службы поддержки, банка, полиции и т.д.

Фото 3 — В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули граждан Чехии более чем на $3 млн (ФОТО)

Такие "колл-центры" функционировали в Днепре, их штат насчитывал более 20 человек, среди которых были иностранцы. Участников тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" – владение иностранными языками.

В настоящее время установлено 300 потерпевших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 млн чешских крон. Все потерпевшие являются гражданами Чешской Республики.

Фото 4 — В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули граждан Чехии более чем на $3 млн (ФОТО)

Правоохранителями проведено более 30 санкционированных обысков на территории Днепра и Днепропетровской области, а также Чешской Республики. Изъята компьютерная техника, документация, банковские карты и денежные средства. Одновременно в Чешской Республике также задержаны организаторы сделки.

Досудебное расследование по фактам мошенничества, создание преступной организации и участие в ней проводит Нацполиция.

Напомним, Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект "Life is good". Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.

Автор:
Нина Комащенко