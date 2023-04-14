В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули граждан Чехии более чем на $3 млн (ФОТО)

Украинские правоохранители в сотрудничестве с органами Чешской Республики прекратили деятельность международной преступной организации, которая обманула граждан на 65 млн чешских крон (более 3 млн долларов). Задержаны 6 граждан Беларуси и Чехии, которые наладили функционирование мошеннической схемы.

Об этом сообщает пресс-служба Офис генпрокурора.

Мошенники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками банковского учреждения и сообщали о том, что их банковский счет сломлен. Также они сообщали другие ложные сведения, заставляя потерпевших перевести деньги со "сломанного" банковского счета на другой якобы безопасный счет, который они указывали.

Еще один звонок потерпевшие получали от так называемого "сотрудника полиции". Псевдополицейские подтверждали достоверность первого звонка, якобы полученного от банковского работника, и необходимость перевода денег на более безопасный банковский счет.

Во время звонков участники преступной организации использовали замену телефонного номера - "спуфинг" и "вишинг", то есть имитировали любой необходимый им телефонный номер.

Таким образом, у пострадавших создавалось впечатление, что им поступают звонки с телефона службы поддержки, банка, полиции и т.д.

Такие "колл-центры" функционировали в Днепре, их штат насчитывал более 20 человек, среди которых были иностранцы. Участников тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" – владение иностранными языками.

В настоящее время установлено 300 потерпевших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 млн чешских крон. Все потерпевшие являются гражданами Чешской Республики.

Правоохранителями проведено более 30 санкционированных обысков на территории Днепра и Днепропетровской области, а также Чешской Республики. Изъята компьютерная техника, документация, банковские карты и денежные средства. Одновременно в Чешской Республике также задержаны организаторы сделки.

Досудебное расследование по фактам мошенничества, создание преступной организации и участие в ней проводит Нацполиция.

Напомним, Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект "Life is good". Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.