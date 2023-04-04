В Украине разоблачили российскую финансовую пирамиду на почти 40 млн долларов

Служба безопасности разоблачила масштабную мошенническую схему, замаскированную под псевдоинвестиционный проект "Life is good". Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, злоумышленники получили около 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тыс. человек.

Для пользования "услугой" мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов".

Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения в проект новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптогаманцы и банковские счета.

"По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора. Сначала "проект" действовал только на территории России, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что после начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней.

Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигуранты выявлены:

компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с поличным;

сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения "инвесторов".

"В настоящее время одному из топменеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отмечают в СБУ.

Правоохранители также просят граждан, ставших жертвами мошеннической схемы, сообщать об этом по номеру мобильного телефона (095) 899 21 16.

Ранее СБУ совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников, которая специализировалась на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза из-за фишинговых ссылок в популярных интернет-магазинах.