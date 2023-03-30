Заключенные Ровенской колонии выманивали деньги у родственников украинских военнопленных

Служба безопасности и Нацполиция ликвидировали в Ровенской области мошенническую схему выманивания денег у родственников пропавших без вести украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что незаконную деятельность организовали трое заключенных местной исправительной колонии, отбывавшие наказание за тяжкие преступления.

Злоумышленники находили в интернете людей, которые разыскивают своих близких, участников боевых действий и представлялись им военнослужащими.

Затем за деньги предлагали гражданам "помощь" в установлении места пребывания и состояния здоровья пропавших воинов или даже освобождения их из плена.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от эмоционально-психологического состояния потерпевших и финансовых возможностей.

Деньги просили переводить на банковские карты знакомой одного из заключенных. После получения средств, злоумышленники прекращали общение с потерпевшим и больше не выходили с ним на связь.

"Установлено, что мошенники подыскивали своих жертв в тематических сообществах популярных соцсетей, к которым присоединялись с фейковых аккаунтов. Там они находили информацию о разыскиваемых военных и заходили в частную переписку с их родственниками. В ходе разговоров злоумышленники применяли методы манипулятивного влияния психологическое давление на собеседников", - отметили в СБУ.

Во время обысков по месту отбывания наказания и по адресу проживания знакомого одного из заключенных правоохранители изъяли:

мобильные телефоны и планшеты;

почти 2 десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и из которых злоумышленники звонили потерпевшим;

5 банковских карточек, на которые поступали деньги от потерпевших;

черновые записи с подтверждениями незаконной деятельности.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули правоохранители.

Напомним, Днепропетровская областная прокуратура разоблачила десять членов преступной организации, действовавшей на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов. Аферисты создали сall-центры, представлялись банковскими работниками или правоохранителями и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов граждан.