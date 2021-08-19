Полиция по наводке Monobank нашла мошенников, выманивавших у людей миллионы прямо из СИЗО

Управление противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со Следственным управлением полиции этого региона в сотрудничестве со службой безопасности одного из украинских банков разоблачили группу арестантов СИЗО, занимавшихся выманиванием денег у клиентов банков.

Как говорится в сообщении полиции, организовал схему 20-летний мужчина, находящийся под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших.

Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники давали пострадавшим ссылку на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты.

Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 млн грн.

Также установлено, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых ими оказались граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Полицейские провели 24 обыска в следственном изоляторе и по месту жительства фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения Харьковщины.

Участников группировки задержали с поличным. Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении по статье 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и части 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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В свою очередь, как сообщил на своей странице в Facebook сооснователь Monobank Олег Гороховский, операция по разоблачению преступников прошла при участии Monobank.

"Сотрудники Харьковского управления киберполиции пришли в гости в "службу безопасности" Monobank. В ходе визита оказалось, что по этому же адресу находится также "служба безопасности" Привата, Ощада и НБУ. "Коллеги" работали друг с другом в тесном контакте, обменивались опытом и наработками. Вместе, по данным следствия, они "наработали" не менее 18 млн грн", — иронично написал он.

По словам Гороховского, реальное подразделение кибербезопасности Monobank возглавляет "безумный хакер и энтузиаст своего дела" с позывным Монстр.

"Мы же ласково называем его Психом. Монстр большой друг киберполиции, с его помощью пойман и обезврежен не один десяток негодяев", — добавил соучредитель интернет-банка.

Напомним, в начале июля сообщалось, что в Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн. Для этого трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, звонивших людям под видом сотрудников банка.

В начале июня Служба безопасности Украины накрыла офис мошенников, воровавших миллионы у граждан, инвестировавших в мнимую торговлю на бирже.