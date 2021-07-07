IT и Телеком 20 минут назад

В Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн

Мошенники выдавали себя за работников банков и полицейских и выспрашивали у граждан данные о банковских счетах

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции ликвидировали мошеннический сall-центр.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции, трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Гражданам сообщали, что с их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции, или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, что информация о якобы мошеннических действиях будет передана местной полиции.

После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского. Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали SIP-телефонию и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции.

Читайте также:
В Украине внесли семь сайтов в черный список скам-проектов, ворующих деньги вкладчиков

Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код с SMS. Как только граждане называли код — злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет 1 млн грн.

В офисе, где располагался сall-центр, работники полиции провели обыск. Изъято более 40 компьютеров и такое же количество телефонов. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.

Фигурантам объявлено о подозрении по части 3 статьи 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская окружная прокуратура.

Напомним, в начале июня СБУ прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.

В марте СБУ уже отчитывалась о пресечении деятельности в Киеве некой организованной группировки, присваивавшей средства украинцев, имитируя участие в биржевых торгах и операциях с криптовалютой.

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Новую почту" оштрафовали на 326 млн грн после жалобы клиента о повреждении посылки
"Новую почту" оштрафовали на 326 млн грн после жалобы клиента о повреждении посылки
Деньги со счетов должников автоматически списываться не будут — разъяснение Минюста
Деньги со счетов должников автоматически списываться не будут — разъяснение Минюста
Monobank готов запустить платежную карту с расчетом в биткойнах
Monobank готов запустить платежную карту с расчетом в биткойнах
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Как беттинг попал в авангард технологического бизнеса: от ставок по почте до криптовалют

  3. В Хмельницкой области откроют завод по переработке кукурузы

  4. Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля

  5. Деньги со счетов должников автоматически списываться не будут — разъяснение Минюста

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...