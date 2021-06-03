СБУ накрыла офис мошенников, воровавших миллионы у вложивших в "торговлю на бирже" (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины сообщает, что прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого, по данным спецслужбы, с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.

Установлено, что наладили нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Оно разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах, а также создали сеть так называемых "фишинговых" ресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.

"Потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через бот-сеть рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили жертвам с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их", — сообщают в СБУ.

Отмечается, что участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" — людей, банковские карты которых являются транзитными для присвоенных средств.

По данным СБУ, злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к своей деятельности организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства; образцы программного обеспечения, используемого для присвоения средств и вывода их на криптокошельки; а также "другие доказательства" противоправной деятельности.

Открыто производство по статье 200 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрениях.

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Отметим при этом, что буквально накануне Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла семь сайтов в список сомнительных финансовых проектов, работающих на квазирынке Форекс или предлагающих услуги по инвестированию с целью незаконного завладения средствами инвесторов. Теперь в реестре числятся 64 структуры. В частности, его пополнили Adal Group, Fortrade, Forex4you, Finansa, Mosby Group, Sincere Systems, а также "Торговый дом "Карат".

Напомним также, что в марте СБУ уже отчитывалась о пресечении деятельности в Киеве некой организованной группировки, присваивавшей средства украинцев, имитируя участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой.