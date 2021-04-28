СБУ изъяла 800 кг серебра у криптовалютчиков, уличенных в отмывании 65 млн грн

Служба безопасности Украины заявляет о блокировке деятельности преступной группы, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюты. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд сайтов и Telegram-каналов, через которые позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и люди из стран бывшего СНГ, в частности России, а также жители неподконтрольных территорий Донбасса.

"Конвертация средств проходила в особо крупных размерах и с нарушением фактически всех законных процедур, то есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы", — заявили в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали проведения организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

"Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР", — заявили также в СБУ.

В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; а также документы, подтверждающие проведение сделок.

В свою очередь, Госслужба финансового мониторинга остановила расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса.

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.

Напомним, в марте СБУ заблокировала деятельность нелегальных call-центров — они, выдавая себя за "известные брокерские компании", выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги, обещая клиентам "заработок на бирже" на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.