Большинство криптобирж не проводят идентификацию своих клиентов — эксперты

Более половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры регуляторов KYC/AML и не выполняют международные требования по идентификации своих клиентов. Об этом сообщают специалисты аналитической компании CipherTrace, передает "Минфин".

По мнению аналитиков, правила KYC являются лишь одним из факторов при оценке общего риска криптовалютных бирж, однако данные позволяют оценить потенциал отмывания криптовалюты в каждой стране.

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При этом, без необходимой процедуры верификации платформы не могут эффективно блокировать доступ и обеспечить справедливость торговли.

Платформы выполняют несколько функций, что может создавать конфликт внутренних интересов.

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В частности, этим инструментам пока недостает возможностей для мониторинга и выявления подозрительных операций, принятых на традиционных биржах.

В то же время, общепринятых методов аудита виртуальных активов в настоящее время не существует, а многие криптобиржи не проводили никакого аудита вообще.

Торговые платформы должны допускать к торговле только клиентов из разрешенных юрисдикций, а также исключать тех, кто нарушает их правила, в том числе правила о манипулировании рынком или отмыванию денег.

Некоторые манипулятивные стратегии могут быть реализованы с помощью автоматизированных торговых систем. Например, выставление большого количества фейковых ордеров может быть использовано для манипуляции ценами или привести к снижению скорости работы платформы.

Маржинальная торговля позволяет трейдерам занимать средства для торговли бóльшими объемами, чем они могут позволить на свои деньги. Криптовалютный рынок отличается повышенной волатильностью, поэтому риск трейдеров при маржинальной торговле особенно велик.

На сегодняшний день нет общепринятых стандартов для оценки возможностей листинга новых криптовалют. Ситуация радикально отличается от традиционных бирж, которые публикуют такие стандарты.

Большинство платформ утверждает, что хранят значительную долю криптоактивов на "холодных" кошельках, но это невозможно проверить.

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Практически все платформы также утверждают, что наняли независимых консультантов по безопасности, которые тестируют системы защиты от несанкционированного доступа. Пока это единственный способ объективно оценить надежность платформы.

На финансовых, как и на большинстве любых других рынков, широко развита система страхования. Криптовалютная индустрия пока не выработала таких стандартов.

Пользователям следует выяснить заранее, как действует конкретная платформа во время сбоев — некоторые отменяют зависшие ордера, некоторые — нет. При этом в большинстве случаев пользователи не могут вывести свои средства во время таких сбоев, и им приходится ждать возобновления работы.

Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10 бирж с недостаточным KYC располагаются в Европе, 20% — в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а последние 20% — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Европа лидирует несмотря на принятую Пятую директиву о борьбе с отмыванием денег (AMLD5), отмечают аналитики.

В Африке нормы KYC не соблюдают 70% торговых площадок, причем большая часть из них располагается на Сейшельских островах, что потенциально делает эту страну привлекательной для отмывания денег.

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Из числа децентрализованных бирж более 90% внедрили недостаточные меры KYC, а у 81% они практически отсутствуют.

В разрезе стран худшая ситуация в США, Сингапуре и Великобритании, поскольку там сконцентрировано большее число площадок.

Как ранее сообщали специалисты аналитической компании CipherTrace, около 74% биткойнов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы, что несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки.