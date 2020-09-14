Старейшая криптобиржа Bittrex прекращает работу с пользователями из Украины

Одна из старейших криптобирж мира Bittrex прекращает работу в некоторых странах, среди которых — Украина и Беларусь.

Об этом биржа сообщила 11 сентября в рассылке своим пользователям.

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При этом пользователям дали 14 дней на то, чтобы вывести деньги.

Указано, что рассылка поступила от Bittrex Global — подразделения Bittrex для работы с пользователями не из США.

"Прекращение работы связано с "регуляционными проблемами", — говорится в сообщении криптобиржи.

В то же время, с какими именно проблемами это связано, не уточняется.

Таким образом, через 14 дней аккаунты пользователей из Украины, Беларуси и еще 5 стран будут заблокированы.

Ввод и снятие фиатных денег для украинцев уже недоступно. Оставшиеся активы можно обменять на доступные для вывода криптовалюты и вывести с Bittrex.

Напомним, учредители Winklevoss Capital и биткойн-биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы считают, что цена биткойна может преодолеть отметку в $500 тысяч. По их мнению, биткойн превосходит золото, нефть и американский доллар как средство сохранения стоимости и является единственной долгосрочной защитой от инфляции.