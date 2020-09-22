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Банки 30 минут назад

В США официально открывается первый криптобанк

Kraken Financial со штаб-квартирой в Шайенне (штат Вайоминг) стала первой компанией в области цифровых активов в истории США

Фото: facebook.com/KrakenFX Фото: facebook.com/KrakenFX
Фото: facebook.com/KrakenFX

Американский штат Baйoминг дал разрешение криптобирже Kraken на создание первого в США криптобанка.

Компания получила банковскую лицензию, позволяющую ей запустить cпeциaлизированное дeпoзитное учреждение Kraken Financial.

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Таким образом, Kraken Financial со штаб-квартирой в Шайенне, штат Вайоминг, стала первой компанией в области цифровых активов в истории США, которая получила статус банка, признанного в соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата, и будет первым регулируемым банком США по предоставлению комплексных услуг по приему и хранению депозитов, и услуг для цифровых активов.

При этом клиенты банка смогут использовать цифровые активы для оплаты счетов, получать на них зарплату, а также формировать из них инвестиционные портфели.

Указано, что на первом этапе Kraken Financial будет предлагать услуги только резидентам США, но надеется в ближайшее время расшириться по всему миру.

Как отмечается, целью создания новой структуры является построение "моста" между традиционным финансовым сектором и сферой цифровых денег.

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Гендиректор Kraken Financial Дэвид Kиницки подчеркнул, что продуманность в вопросах регулирования рынка новых технологий в штате Baйoминг ускоряет внедрение инноваций в Финтех-компаниях.

Ранее французский банк Societe Generale начал тестирование цифровой национальной валюты центробанка Франции (CBDC) на блокчейн платформе Tezos.

Также известно, что Национальный банк Украины работает над запуском цифровой гривни.

Напомним, криптовалютная биржа Binance объявила о запуске криптоплатежной карты на территории Европейской экономической зоны.

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