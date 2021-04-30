Глава Госфинмониторинга рассказал о борьбе с сомнительными криптовалютными сделками

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) отслеживает оборот виртуальных активов с помощью специального программного обеспечения и других источников.

Об этом рассказал глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, передает "Обозреватель".

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По словам главы ведомства, Госфинмониторинг также получает информацию о подозрительных сделках с цифровыми валютами, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, от правоохранителей, иностранных подразделений финразведки, а также поставщиков связанных с криптовалютами услуг, включая биржи и обменные пункты.

Последние являются субъектами первичного финансового мониторинга и обязаны информировать о своих подозрениях, добавил Черкасский.

"На сегодняшний день нами переданы в правоохранительные органы девять материалов с подозрением относительно легализации средств с использованием виртуальных активов. И это только начало", — сообщил он.

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Черкасский также заявил, что Украина стала "одним из мировых пионеров, которые распространили антилегализационное законодательство на деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов".

"Но без рамочного профильного закона такая регуляция не может быть полноценной. Хотя все должны понимать, что инструменты для работы финансовой разведки, безусловно, есть", — добавил глава Госфинмониторинга.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины блокировала деятельность преступной группы, занимавшейся легализацией и незаконным переводом денег, в том числе через покупку криптовалюты.

Ранее сообщалось, что в марте СБУ заблокировала деятельность нелегальных call-центров — они, выдавая себя за "известные брокерские компании", выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги, обещая клиентам "заработок на бирже" на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.