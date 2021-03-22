Общество 2 часа назад

СБУ поймала кибермошенников, обобравших украинцев на $5 млн через имитацию торгов на бирже

Дельцы зарегистрировали за рубежом ряд юридических лиц с названиями, похожими на известные

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали деятельность в Киеве организованной группировки, присваивавшей средства украинцев, имитируя участие в биржевых торгах и операции с криптовалютой.

Как говорится в сообщении спецслужбы, оперативники установили, что дельцы зарегистрировали за рубежом ряд юридических лиц. Их названия были созвучны с известными международными фондовыми биржами и брокерскими компаниями. Они арендовали офисы для встреч с потенциальными инвесторами и создали псевдоплатформы в интернете.

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В сети злоумышленники имитировали проведения электронных торгов, а в "личных кабинетах" вкладчиков отображались графики роста стоимости криптовалюты и акций ценных бумаг. Задокументировано, что дельцы успели завладеть средствами украинских граждан на сумму в почти 5 млн долларов.

Отмечается, что в ходе следственных действий правоохранители "изъяли неопровержимые доказательства противоправной деятельности". Организатору незаконной схемы сообщено о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). Сейчас судом решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

Разоблачение противоправной схемы проводилось совместно со следственным управлением Главного управления полиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, ранее в этом месяце СБУ сообщила о блокировке деятельности нелегальных call-центров, выдававших себя за известные брокерские компании и выманивавших деньги у граждан стран ЕС и СНГ.

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