В Украине мошенники рассылают фишинговые письма с домена Национальной полиции

В Украине выявили очередную схему мошенничества: киберпреступники рассылают электронные письма с вредоносным программным обеспечением с домена Национальной полиции.
Об этом сообщает организация "Лабораторія цифрової безпеки".
В частности, в организации отмечают, что их уже получили несколько общественных активистов.
Как уточняется, фишинговые письма приходят с домена Национальной полиции Украины — с адреса pg2.npu@police.gov.ua.
В них содержатся якобы запросы от полиции предоставить информацию по уголовному производству.
Причем к письму прикреплен заархивированный файл под названием "Запит у кримінальній справі №#######.rar" с вредоносным ПО, при открытии которого мошенники получат доступ к данным пользователя.
Указано, что компьютеры с операционной системой Windows особенно уязвимы к вирусу.
В организации рекомендуют не открывать прикрепленные архивы и сразу же перенаправлять письма в формате (.eml) на адрес "Лабораторія цифрової безпеки" — zaraza@dslua.org.
Ранее Служба безопасности Украины разоблачила хакера, попытавшегося собрать персональные данные сотрудников службы через рассылку вредоносного программного обеспечения.
Напомним, в конце марта полиция сообщила о подозрении создателю одного из крупнейших сервисов для фишинговых атак на банки, оказавшемуся жителем Тернопольской области.
В декабре 2020 года также сообщалось, что в Кременчуге поймали кибермошенника, обобравшего людей на 1 млн грн через онлайн-банкинг.