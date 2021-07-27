Общество 20 минут назад

НБУ обнаружил мошеннический сайт, выдающий себя за систему BankID

Центробанк призывает пользователей быть осторожными и не сообщать свою финансовую информацию непонятно кому

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, которые пытаются выдать себя за систему верификации граждан BankID. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Так, уже имеем факт обнаружения подобного мошеннического сайта, где злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона. Сейчас этот сайт заблокирован", — заявили в НБУ.

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В центробанке подчеркивают, что его система BankID и ее сайт не требуют предоставления пользователями какой-либо информации, а сам НБУ не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более — номера платежных карточек.

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"Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка поставщику услуги. Отдельно обращаем внимание, что взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые принадлежат участникам системы", — отметили в Нацбанке.

В то же время для предотвращения рисков мошенничества НБУ призвал пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию, в частности, обращать внимание на домен сайта: страницы, которые принадлежат Нацбанку, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.

Напомним, что накануне Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступил с предупреждением о существовании структуры с похожим названием и призвал граждан быть бдительными.

Источник фото: Depositphotos

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