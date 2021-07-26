Финансы 1 час назад

ФГВФЛ обнаружил компанию-двойника: пожаловался в полицию, Минюст и грозит судом

Cреди основателей финкомпании найдены бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков

Фото: Liga.net Фото: Liga.net
Фото: Liga.net

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупреждает о существовании структуры с похожим названием и призывает граждан быть бдительными. Об этом говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов" (код ЕГРПОУ 44085785) была зарегистрирована 25 марта, но не имеет никакого отношения к деятельности ФГВФЛ.

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"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь ФГВФЛ уже обратился в правоохранительные органы, в частности в Национальную полицию, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предупреждения совершения возможных мошеннических действий", — заявили в фонде.

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Согласно данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, ООО "ФК ФГВ" к видам своей деятельности отнесло строительство жилых и нежилых зданий, а также "другие виды денежного посредничества", другие виды кредитования" и "предоставление прочих финансовых услуг".

"Родство сфер деятельности и схожесть названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании. ФГВФЛ направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность проведения регистрационных действий в отношении компании. ФГВФЛ оставляет за собой право обращения в суд", — говорится в сообщении.

В фонде также обнаружили, что среди основателей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков, срок просрочки по договорам которых на момент продажи составлял около 10 лет.

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"Учитывая ​​это, еще раз напоминаем: Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан с целью защиты прав и интересов вкладчиков банков. Гарантии Фонда распространяются исключительно на средства, привлеченные банками от физических лиц (в том числе ФЛП) в пределах гарантированной суммы возмещения", — подчеркнули в фонде.

Согласно данным в реестре юрлиц и физлиц, ООО "ФК ФГВ" имеет уставный капитал 8 млн грн, она зарегистрирована в Одессе по адресу: улица Героев Крут (Терешковой), 15, а руководителем компании числится житель села Шуляки Черкасской области Сергей Андреев. 100% компании владеет ООО "Юридическая защита СВ Компани".

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