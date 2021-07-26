ФГВФЛ обнаружил компанию-двойника: пожаловался в полицию, Минюст и грозит судом

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупреждает о существовании структуры с похожим названием и призывает граждан быть бдительными. Об этом говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов" (код ЕГРПОУ 44085785) была зарегистрирована 25 марта, но не имеет никакого отношения к деятельности ФГВФЛ.
"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь ФГВФЛ уже обратился в правоохранительные органы, в частности в Национальную полицию, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предупреждения совершения возможных мошеннических действий", — заявили в фонде.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, ООО "ФК ФГВ" к видам своей деятельности отнесло строительство жилых и нежилых зданий, а также "другие виды денежного посредничества", другие виды кредитования" и "предоставление прочих финансовых услуг".
"Родство сфер деятельности и схожесть названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании. ФГВФЛ направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность проведения регистрационных действий в отношении компании. ФГВФЛ оставляет за собой право обращения в суд", — говорится в сообщении.
В фонде также обнаружили, что среди основателей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков, срок просрочки по договорам которых на момент продажи составлял около 10 лет.
"Учитывая это, еще раз напоминаем: Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан с целью защиты прав и интересов вкладчиков банков. Гарантии Фонда распространяются исключительно на средства, привлеченные банками от физических лиц (в том числе ФЛП) в пределах гарантированной суммы возмещения", — подчеркнули в фонде.
Согласно данным в реестре юрлиц и физлиц, ООО "ФК ФГВ" имеет уставный капитал 8 млн грн, она зарегистрирована в Одессе по адресу: улица Героев Крут (Терешковой), 15, а руководителем компании числится житель села Шуляки Черкасской области Сергей Андреев. 100% компании владеет ООО "Юридическая защита СВ Компани".